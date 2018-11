Lavoro, Istat: a ottobre la disoccupazione sale al 10,6%

A ottobre il tasso di disoccupazione sale al 10,6% (+0,2 punti percentuali su base mensile). Lo rileva l'Istat. L'aumento della disoccupazione interessa tutte le classi di eta', con la variazione piu' intensa tra i 50-64enni (+0,4 punti).La stabilita' congiunturale dell'occupazione a ottobre, commenta l'Istat, e' associata a una crescita della disoccupazione, in aumento per il secondo mese consecutivo, dopo l'ampia diminuzione registrata a luglio e agosto.

Aumentano i dipendenti permanenti, mentre si rileva una diminuzione degli indipendenti e dei dipendenti a termine, che registrano un segno negativo dopo sette mesi di crescita. Nella media degli ultimi tre mesi l'occupazione e' in calo rispetto al trimestre precedente. Nell'arco dei dodici mesi la crescita occupazionale resta positiva, spinta soprattutto dai dipendenti a termine e concentrata tra gli ultracinquantenni. L'Istat rivede inoltre al rialzo il mese di settembre al 10,3%: i disoccupati nel mese erano 2.746.000, in crescita di 64.000 unita' su settembre e in calo di 118.000 unita' su ottobre 2017. Se si guarda al trimestre agosto-ottobre il tasso di disoccupazione e' diminuito di 0,2 punti sul trimestre precedente. Sempre a ottobre si stima un calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,6%, pari a -77 mila unita'). La diminuzione coinvolge uomini e donne e si distribuisce in tutte le classi di eta' ad eccezione dei 25-34enni. Il tasso di inattivita' scende al 34,2% (-0,2 punti percentuali).

Lavoro: Istat, disoccupazione giovani a ottobre sale al 32,5%

Il tasso di disoccupazione giovanile a ottobre aumenta lievemente e si attesta al 32,5% (+0,1 punti). L'incidenza dei disoccupati sulla popolazione di questa classe di eta' e' pari all'8,5%, in lieve crescita su base mensile. Il tasso di inattivita' cala in tutte le classi di eta' ad eccezione dei 25-34enni.

Lavoro: Istat, a ottobre occupati stabili, +159.000 sull'anno

Gli occupati a ottobre sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto a settembre (+9.000 unita') mentre sono cresciuti di 159.000 unita' sull'anno. Lo rileva l'Istat aggiungendo che il tasso di occupazione, pari al 58,7%, non fa registrare variazioni congiunturali. Nel periodo agosto-ottobre 2018 l'occupazione risulta in calo rispetto al trimestre precedente (-0,2%, pari a -40.000 unita'). La stabilita' degli occupati su settembre deriva da un aumento dei dipendenti permanenti (+37.000) e da un calo per i lavoratori a termine (-13.000) e degli indipendenti (-16.000).Con riferimento all'eta', calano gli occupati tra i 25 e i 49 anni mentre si registra una lieve crescita tra i 15-24enni e un aumento piu' consistente tra gli ultracinquantenni. Per il secondo mese consecutivo cresce la stima delle persone in cerca di occupazione (+2,4%, pari a +64 mila unita'). Il calo dell'occupazione nel periodo agosto-ottobre interessa uomini e donne. Diminuiscono gli occupati tra i 15 e i 49 anni mentre aumentano gli ultracinquantenni. Nel trimestre crescono i dipendenti a termine (+62.000) e calano sia i permanenti (-64.000) sia gli indipendenti (-38.000). Nell'arco del trimestre al calo degli occupati si associa quello dei disoccupati (-2,5%, pari a -70 mila) mentre risultano in aumento gli inattivi (+0,4%, +56 mila). Su base annua la crescita dell'occupazione (+0,7%) interessa uomini e donne e si concentra fortemente tra i lavoratori a termine (+296.000); sostanzialmente stabili gli indipendenti, mentre si registra un'ampia flessione dei dipendenti permanenti (-140.000). Nell'anno aumentano principalmente gli occupati ultracinquantenni (+330.000) e, in misura piu' contenuta, i 15-24enni (+20.000), mentre calano i 25-49enni (-190.000). Al netto della componente demografica si stima comunque un segno positivo per l'occupazione in tutte le classi di eta'. Nei dodici mesi, a fronte della crescita degli occupati si stima un calo dei disoccupati (-4,1%, pari a -118.000) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,1%, -143.000).