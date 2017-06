Lavoro: Istat, disoccupazione cala all'11,6% nel primo trimestre

Nel primo trimestre del 2017 il tasso di disoccupazione scende all'11,6%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali, con una riduzione congiunturale di 49mila disoccupati, dopo la crescita nello scorso trimestre e la quasi stabilita' nei quattro trimestri precedenti. Lo rende noto l'Istat spiegando che il tasso di inattivita' si riduce al 34,7% (-0,1 punti), in calo per il sesto trimestre consecutivo anche se a ritmi meno sostenuti in confronto al trimestre precedente. Queste tendenze - spiega l'Istat - sono rafforzate dai risultati relativi ad aprile, che evidenziano una consistente flessione delle persone in cerca di occupazione.

Prosegue a ritmo sostenuto la diminuzione degli inattivi di 15-64 anni (-473mila in un anno) e del corrispondente tasso di inattivita'. Nel confronto tendenziale, la diminuzione dell'inattivita' e' diffusa per genere, territorio e classe di eta', e coinvolge sia quanti vogliono lavorare (-291mila le forze di lavoro potenziali) sia la componente piu' distante dal mercato del lavoro (-183mila chi non cerca e non e' disponibile).