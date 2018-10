Lavoro, Istat: disoccupazione scende al 9,7%. Ai minimi dal 2012

LAVORO: ISTAT, AD AGOSTO DISOCCUPAZIONE SCENDE AL 9,7%, AI MINIMI DA 2012

Ad agosto il tasso di disoccupazione è sceso al 9,7%, -0,4 punti percentuali su base mensile e -1,6 punti rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. E' quanto rileva l'Istat, nel precisare come il calo della disoccupazione si distribuisca su entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età. Il dato si traduce in un calo congiunturale di 119mila unità (-4,5%) e tendenziale di 438mila unità (-14,8%).

LAVORO: ISTAT, AD AGOSTO OCCUPATI IN CRESCITA, TASSO AL 59%

Dopo il calo dei due mesi precedenti, la stima degli occupati ad agosto 2018 torna a crescere (+0,3% su base mensile, pari a +69 mila unità). Il tasso di occupazione raggiunge così il 59%. E' quanto rende noto l'Istat. Su base annua, ad agosto l'occupazione cresce dell'1,4%, pari a +312 mila unità. L'espansione interessa uomini e donne e si concentra fortemente tra i lavoratori a termine (+351 mila); in lieve ripresa anche gli indipendenti (+11 mila), mentre calano i dipendenti permanenti (-49 mila). Nell'anno, aumentano gli occupati ultracinquantenni (+393 mila), mentre calano nelle altre classi d'età. Al netto della componente demografica si stima comunque un segno positivo per l'occupazione in tutte le classi di età. L'aumento degli occupati, precisa ancora l'istituto di statistica, si distribuisce tra i dipendenti permanenti (+0,3%, pari a +50 mila), che recuperano in parte il calo dei due mesi precedenti, e quelli a termine (+1,5%, +45 mila), che proseguono la loro tendenza positiva, mentre risultano in calo i lavoratori indipendenti (-0,5%, -26 mila). Nei dodici mesi la crescita occupazionale si concentra fortemente tra i lavoratori a termine (+12,6%, +351 mila), in lieve ripresa anche gli indipendenti (+0,2%, +11 mila), mentre calano i dipendenti permanenti (-0,3%, -49 mila).

LAVORO: ISTAT, TRA GIUGNO-AGOSTO OCCUPATI +0,2%

Nonostante la flessione registrata a giugno e luglio, nel trimestre giugno-agosto 2018 si stima comunque una crescita, seppure lieve, degli occupati rispetto al trimestre precedente (+0,2%, pari a +54 mila). E' quanto rileva l'Istat. L'aumento, precisa l'istituto, interessa entrambe le componenti di genere e le persone maggiori di 35 anni, concentrandosi principalmente tra gli ultracinquantenni. Nel trimestre crescono in misura intensa i lavoratori a termine (+3,5%, +105 mila), mentre calano sia i dipendenti permanenti (-44 mila) sia, lievemente, gli indipendenti (-7 mila). Alla crescita degli occupati nel trimestre si accompagna il notevole calo dei disoccupati (-5,5%, pari a -154 mila) e l'aumento - meno ampio - degli inattivi (+0,4%, +57 mila).