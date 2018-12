Lavoro, Istat: "Occupati in calo nel terzo trimestre"

Nel III trimestre dell'anno il tasso di disoccupazione diminuisce in termini congiunturali per il secondo trimestre consecutivo portandosi al 10,2% (-0,5 punti). Il tasso di inattivita' sale al 34,5% (+0,4 punti) in tre mesi. Lo rileva l'Istat. I disoccupati sono 2.653.000, con una riduzione sia congiunturale (-5,1%) sia tendenziale (-12,1%, pari a un calo di 332.000 unita').Per il sesto trimestre consecutivo, a ritmi piu' sostenuti, diminuisce il numero di disoccupati la cui stima scende a 2 milioni 405 mila unita' (-332 mila in un anno, -12,1%); il calo e' diffuso per genere, territorio, classi di eta', e riguarda soprattutto le persone con precedenti esperienze di lavoro. Il tasso di disoccupazione scende al 9,3% (-1,2 punti); il calo dell'indicatore riguarda entrambi i generi, e' maggiore nel Mezzogiorno e nel Centro ed e' particolarmente intenso per i giovani di 15-34 anni Nel terzo trimestre scendono a un milione 434 mila le persone in cerca di occupazione da almeno 12 mesi (-165 mila, -10,3%), ma loro incidenza sul totale disoccupati sale al 59,6% (+1,2 punti in un anno) a ragione della piu' intensa diminuzione del numero di disoccupati di breve durata (-15,4%). Nella ricerca di lavoro continua a prevalere l'uso del canale informale: rivolgersi a parenti, amici e conoscenti rimane la pratica piu' diffusa (83,8%, +1,9 punti); seguono l'invio di curriculum (65,5%, +0,7 punti) e la ricerca tramite internet (57,7%, +2,0 punti). In diminuzione sia la quota di disoccupati che ha contattato il Centro pubblico per l'impiego (21,1%, -1,6 punti) sia quella di quanti si sono rivolti alle agenzie di somministrazione (11,6%, -2,9 punti). Nel terzo trimestre, dopo dieci trimestri di calo, e' poi in aumento il numero di inattivi di 15-64 anni (+79 mila in un anno, +0,6%) e il corrispondente tasso di inattivita' (+0,3 punti - Prospetto 5); La crescita degli inattivi e' maggiore per le donne, e' concentrata nel Centro e nel Mezzogiorno e coinvolge soltanto i giovani di 15-34 anni a fronte di una diminuzione nelle altre classi di eta'. L'aumento riguarda quelli piu' lontani dal mercato del lavoro (+172 mila, +1,7% quanti non cercano lavoro e non sono disponibili) mentre risultano in diminuzione le forze di lavoro potenziali (-93 mila, -2,8%.

Lavoro: Istat, -52.000 occupati III trim, tasso stabile al 58,7%

Nel terzo trimestre 2018 l'occupazione diminuisce rispetto al trimestre precedente (-52.000, -0,2%) a seguito di un calo dei dipendenti permanenti e degli indipendenti non compensato dall'ulteriore aumento dei dipendenti a termine. Lo rileva l'Istat. Il tasso di occupazione rimane stabile al 58,7%. Nei dati mensili piu' recenti (ottobre 2018), al netto della stagionalita', il tasso di occupazione rimane invariato e il numero di occupati mostra una sostanziale stabilita' rispetto a settembre 2018, sintesi del calo degli indipendenti e dei dipendenti a termine, dopo sette mesi di crescita, e di un aumento dei dipendenti permanenti.La riduzione congiunturale del numero di occupati e' il risultato di un ulteriore incremento dei dipendenti a tempo determinato (+74 mila, +2,4%), a fronte del calo del tempo indeterminato (-98 mila, -0,7%) e degli indipendenti (-28 mila, -0,5%). Nelle imprese dell'industria e dei servizi le posizioni lavorative dipendenti sono aumentate dello 0,5% su base congiunturale e del 2,1% su base annua; il monte ore lavorate e' cresciuto dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e del 3,2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Le ore lavorate per posizione dipendente sono aumentate dello 0,2% su base congiunturale e diminuite dello 0,1% su base annua. Contemporaneamente le ore di cassa integrazione (Cig) sono scese da 6,7 a 5,5 per mille ore lavorate. Le posizioni in somministrazione registrano una crescita in termini congiunturali dell'1,3%, mentre su base annua vi e' un aumento piu' sostenuto del 9,7%. Il tasso di posti vacanti nelle imprese con almeno 10 dipendenti rimane invariato sia rispetto al trimestre precedente sia su base annua.