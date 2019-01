Lavoro: Istat, tasso disoccupazione cala del 10,5% a novembre

Il tasso di disoccupazione scende al 10,5% a novembre 2018, in calo di 0,1 punti percentuali da ottobre e di 0,5 punti da novembre 2017. Lo rileva l'Istat che diffonde i dati provvisori. "Torna a calare - afferma l'istituto di statistica - dopo due mesi di crescita, la stima delle persone in cerca di occupazione (-0,9%, pari a -25 mila unita'). Il calo si concentra prevalentemente tra le donne e le persone da 15 a 34 anni". I disoccupati sono 2 milioni 735 mila.

Lavoro: Istat, occupati stabili a novembre, +99.000 su anno

Occupati stabili a novembre con un tasso di occupazione fermo al 58,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo i dati provvisori. Su base annua, l'occupazione cresce di 99.000 unita' (+0,4%), l'incremento minore da maggio 2015. L'espansione interessa solo gli uomini e i lavoratori a termine (+162 mila); risultano lievemente in crescita gli indipendenti, mentre si registra una flessione dei dipendenti permanenti (-68 mila). Nell'anno aumentano esclusivamente gli occupati ultracinquantenni (+275 mila), mentre si registra una flessione tra i 15-49enni (-175 mila). Al netto della componente demografica si stima comunque un segno positivo per l'occupazione in tutte le classi di eta'.

Come gia' accaduto in ottobre, l'andamento degli occupati e' sintesi di un lieve aumento dei dipendenti permanenti (+15 mila) e una diminuzione di quelli a termine (-22 mila). Cresce l'occupazione maschile, mentre cala quella femminile. Torna a calare, dopo due mesi di crescita, la stima delle persone in cerca di occupazione (-0,9%, pari a -25 mila unita'). Il calo si concentra prevalentemente tra le donne e le persone da 15 a 34 anni. A novembre si stima un aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,2%, pari a +26 mila unita'). L'aumento si concentra tra le donne e le classi di eta' estreme dei 15-24enni e degli over50. Il tasso di inattivita' sale al 34,3% (+0,1 punti percentuali). Nel trimestre settembre-novembre 2018 l'occupazione registra una lieve flessione rispetto al trimestre precedente (-0,1%, pari a -26 mila unita'). La diminuzione riguarda le donne e le eta' centrali tra i 25 e i 49 anni. Nell'arco del periodo crescono i dipendenti a termine (+13 mila) mentre calano i permanenti (-23 mila) e gli indipendenti (-17 mila). Nel trimestre al calo degli occupati si associa quello degli inattivi (-0,2%, pari a -32 mila) mentre aumentano i disoccupati (+1,3%, +35 mila). Nei dodici mesi, la crescita degli occupati si accompagna al calo dei disoccupati (-4,3%, pari a -124 mila unita') e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,4%, -49 mila). I dati relativi a novembre, commenta l'Istat, confermano un quadro di sostanziale stazionarieta' dei livelli occupazionali. La stabilita' congiunturale dell'occupazione a novembre deriva, come a ottobre, da una lieve crescita dei dipendenti permanenti e una diminuzione di quelli a termine. La disoccupazione e' in calo dopo due mesi di crescita sostenuta. Nella media degli ultimi tre mesi l'occupazione registra una leggera flessione rispetto al trimestre precedente. Nell'arco dei dodici mesi la crescita occupazionale rimane positiva anche se molto ridimensionata rispetto ai mesi passati, spinta soprattutto dai dipendenti a termine e concentrata tra gli ultracinquantenni, conclude l'istituto di statistica.

Il tasso di disoccupazione giovanile scende al 31,6% (-0,6 punti) a novembre. Lo rileva l'Istat diffondendo i dati provvisori. Rispetto a novembre 2017 la flessione e' 1,5 punti.

