Lavoro, la Diesel di Renzo Rosso annuncia tagli al personale

Diesel taglia. Crolla un altro mito nel mondo del lavoro italiano dopo che per la prima volta nella sua storia il marchio di abbigliamento di Renzo Rosso ha annunciato che sarà costretto a ridurre il personale per far fronte alla flessione dell'attività.

A renderlo noto ufficialmente è stato l'a.d Alessandro Bogliolo al Corriere del Veneto. "Per la precisione - ha spiegato - sono 37 esuberi che andremo a definire nei dettagli nelle prossime settimane. Una scelta che non prendiamo certo a cuor leggero ma che non abbiamo potuto evitare, pur provando in tutti i modi a trovare altre strade".

Esuberi, fa sapere l'azienda, che in realta' avrebbero potuto essere piu' numerosi, quasi una novantina su un totale di 597 dipendenti impiegati nella sede di Breganze. "lo scorso anno - ha aggiunto Bogliolo - Diesel ha registrato perdite e proprio per questo abbiamo dovuto rivedere alcune dinamiche all'interno della nostra azienda".

Intanto un altro colosso del lusso italiano continua a soffrire. Tod'S ha infatti archiviato il primo trimestre 2017 sotto le attese con un fatturato consolidato di 238,5 milioni di euro, in calo del 4,4% rispetto al primo trimestre 2016. A cambi costanti, utilizzando cioe' gli stessi cambi medi dei primi tre mesi del 2016, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sarebbero pari a 237,1 milioni (-5% rispetto allo scorso anno).

I ricavi del marchio di Diego Della Valle ammontano a 123 milioni nel trimestre; il calo del 6,7%, rispetto al primo trimestre 2016, e' principalmente legato all'andamento dei ricavi delle calzature, anche per un diverso timing nelle spedizioni. Il marchio Hogan ha registrato ricavi pari a 59,4 milioni; il calo e' principalmente dovuto alla debolezza del mercato italiano, soprattutto a livello di canale wholesale. Le vendite del marchio Fay ammontano a 14,6 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto al primo trimestre 2016. In linea con le aspettative i risultati in tutti i mercati principali del marchio. Infine, il marchio Roger Vivier ha totalizzato 41,3 milioni di ricavi, in crescita di oltre il 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Risultati decisamente positivi su tutti i mercati, ad eccezione di quello americano, che continua ad essere penalizzato dal forte calo di traffico di turisti.





Della Valle, presidente e ad del Gruppo, ha commentato: "La lettura dei dati di vendita del trimestre evidenzia il miglioramento del trend dei ricavi dei Dos, i buoni risultati della pelletteria nelle collezioni estive e gli ottimi risultati di vendita del marchio Roger Vivier. Evidenzia altresi' una certa debolezza del canale wholesale, dovuta anche all'atteggiamento prudente da noi assunto in alcuni paesi, nella gestione del rischio di credito". E continua: "Seguendo il nostro piano strategico, stiamo completando gli investimenti necessari per far fronte agli importanti cambiamenti in corso nel nostro settore; in particolare stiamo rafforzando la squadra manageriale, con l'inserimento di alcune figure importanti, soprattutto nella comunicazione e nel digitale. Proseguono le iniziative per il rafforzamento del canale e-commerce, che riteniamo sempre piu' importante per le strategie future del Gruppo".

Ma le parole del patron non hanno tranquillizzato gli investitori che da tempo imputano al gruppo staticità e mancanza di nuovi prodotti. Il titolo, intorno alle 15 del pomeriggio, segna un calo del 10%.