Lavoro, Landini: "Licenziano con Whatsapp, ma Salvini e Renzi parlano d'altro"

"Renzi e Salvini parlano di futuro" ma dovrebbero parlare di quello che sta accadendo" nel mondo del lavoro. "A Bologna hanno licenziato 40 rider e a Crotone sono stati licenziati dei lavoratori con un messaggio Whatsapp. Bisogna intervenire". Cosi' il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini A 'Mezz'ora in piu'' su Raitre. "Il problema e' il presente, devono rimettere al centro il lavoro e la qualita' del lavoro. Ma di questo non parlano".

Sul caso Whirlpool servirebbe "una agenzia per lo sviluppo, una sorta di nuova Iri". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini a 'Mezz'ora in piu' di Lucia Annunziata su Raitre. "Non si tratta di una rinazionalizzazione" ma di avere "strumenti pubblici in grado di affrontare" i problemi "in settori strategici", sulla falsariga dell'operazione di Salini Impregilo, che ha salvato Astaldi con la partecipazione di Cdp e fondazioni bancarie. Su Whirpool e sul territorio di Napoli, comunque,, "molto probabilmente domani a livello territoriale Cgil-Cisl -Uil discuteranno su quali iniziative mettere in campo, non solo per la Whirpool ma per tutto il territorio di Napoli". "Ad oggi noi diciamo al Governo che non puo' passare l'idea che la multinazionale che ha fatto un accordo, firmato anche dal Governo, che prevedeva investimenti, non puo' decidere che disdetta quell'accordo, chiude e se ne va via". "Ci sono anche azioni che puo' mettere in campo il governo - aggiunge Landini - deve fare politica industriale e dunque ci vogliono degli strumenti per fare investimenti".

"La galera e le manette non le auguro mai a nessuno". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini a 'Mezz'ora in piu' di Lucia Annunziata su Raitre, precisando che "chi evade il fisco ruba, io sono per le sanzioni, non che uno evade il fisco e gli faccio il condono. Chi evade scientemente il fisco deve essere colpito, deve pagare un prezzo. Lo dice la nostra Costituzione: pagare non in base al reddito ma in base alla capacita' contributiva che uno ha".

"La Leopolda era nata 10 anni fa per unire il Paese e per cambiare tutto: oggi non voglio banalizzare ma e' servita solo per dire che c'e' un partito di Renzi". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in 'Mezz'ora in piu'' su Raitre.

"Se vi confrontate col sindacato e prendete impegni col sindacato non puo' succedere che queste cose vengano messe in discussione perche' ci sono beghe al vostro interno". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini a 'Mezz'ora in piu' di Lucia Annunziata su Raitre. "Noi vi chiederemo conto! Che non venga in mente a nessuno di ridurre il cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti, di non combattere l'evasione fiscale, di non fare le cose che vanno fatto. Noi le vogliamo fare queste riforme! E, se necessario, le sosteniamo anche con la mobilitazione. Noi quando andiamo in piazza, ci andiamo per unire, non per dividere. Per unire il mondo del lavoro".