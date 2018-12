Lavoro, M5s: "Accordo raggiunto, salvi tutti i lavoratori Micron"

"Ancora una volta questo Governo si e' impegnato per risolvere una delle tante crisi aziendali ereditate da anni di crisi e malgoverno e lo ha fatto, come sempre, puntando sulla tutela di tutti i lavoratori coinvolti. Anche in questo caso siamo riusciti a ottenere il massimo risultato possibile: il tavolo tenutosi ieri al MiSE con i rappresentanti delle aziende Micron e STMicroelectronics e alla presenza delle sigle sindacali ha permesso di trovare una soluzione per salvare tutti i 241 dipendenti della Micron di Catania. Con la chiusura dell'azienda infatti, questi ultimi potranno mantenere il loro posto di lavoro scegliendo se essere ricollocati presso lo stabilimento catanese di STMicroelectronics, con contratto a tempo indeterminato e senza Jobs Act, andare a lavorare presso altre unita' produttive Micron, in Italia e all'estero, oppure propendere per un incentivo all'esodo". Lo dichiarano in una nota i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro.