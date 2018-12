Lavoro, M5S bene. Di Maio: 'Introdurre nel 2019 il salario minimo'

“Introdurre anche in Italia un salario minimo orario, assicurando ad ogni lavoratore una retribuzione minima per ogni ora di lavoro è un diritto importantissimo. Per questo condividiamo pienamente la proposta del ministro Luigi Di Maio per introdurre già nel 2019 questo strumento”. È quanto affermano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera.

“Si tratta di una misura presente nel contratto di governo – proseguono - ed è sicuramente una delle priorità del MoVimento 5 Stelle per tutelare quei lavoratori che non sono coperti dalla contrattazione nazionale collettiva. Una priorità che risale alla scorsa legislatura e della quale si è occupata in prima persona la collega Nunzia Catalfo, che ha ripresentato anche in questa legislatura un disegno di legge apposito sull’introduzione del salario minimo orario. È una misura necessaria soprattutto in un mondo del lavoro che cambia e che vede sparire molte mansioni a favore dell’automazione”.

“Continuiamo con forza la nostra lotta alla precarietà e allo sfruttamento per fare in modo che i lavoratori italiani possano avere gli stessi diritti dei loro colleghi europei", concludono.