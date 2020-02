Le Borse europee accelerano dopo i due farmaci anti-coronavirus

Accelerano il passo le Borse europee, mentre arrivano notizie positive sul contenimento del coronavirus. Dalla Gran Bretagna giungono indicazioni positive per la messa a punto del vaccino, mentre un'equipe cinese avrebbe individuato due farmaci che negli esperimenti sulle cellule in vitro hanno mostrato di poter inibire il virus. Le Borse, che erano gia' in rialzo, hanno migliorato il tono con Milano che sale di quasi un punto percentuale e il Ftse Mib che recupera la soglia dei 24mila punti.



La migliore e' Francoforte in progresso dell'1,16%, bene anche Parigi (+0,85%) e Londra (+0,75%). Indicazioni positive sono arrivate anche dal Pmi composito della zona euro che ha mostrato un miglioramento del'attivita' a gennaio a 51,3 punti, sui massimi da 5 mesi e oltre le attese.

Hanno preso la via del rialzo anche i future Usa, mentre il petrolio corre: il Wti ha toccato i 51 dollari al barile (ora e' a 50,57 in progresso del 2,25%) mentre il Brent e' ben oltre i 55 dollari al barile (55,33 dollari a +2,58%).