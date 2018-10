Le Borse frenano dopo la lettera di Tria. E lo spread va oltre quota 300 punti

Le Borse europee si sono indebolite dopo l'apertura di Wall Street che, dopo i primi scambi in positivo, ha girato in rosso. Solo Londra tiene e guadagna lo 0,4%, mentre Francoforte e' piatta. Perdono sia Parigi (-0,1%), sia Madrid (-0,46%). Piazza Affari continua a perdere e cede lo 0,7%, scendendo sotto i 19 mila punti (18.955). Stamani la Borsa di Milano ha avviato le contrattazioni in crescita, malgrado il downgrade del rating decretato da Moody's, che ha pero' mantenuto l'outlook stabile.

Nel primo pomeriggio, e dopo la lettera con cui il governo Italiano ha confermato all'Ue che manterra' il deficit al 2,4%, il listino ha invertito la tendenza. Astaldi e' il titolo peggiore (-7%), e interrompe una serie di sedute in crescita, seguito dai bancari, con Mps che cede il 4,6%, Banco Bpm il 3,17%, Bper il 2,6%, Unicredit il 2,4%, Intesa l'1,9%. Vola Ferragamo (+8%): con la scomparsa della moglie del fondatore della maison, Wanda, sono ripartite le voci sulla possibilita' di apertura a una revisione della proprieta'. Bene anche Fca (+3,4%), con la cessione di Magneti Marelli a Calsonic Kansei.

Dopo un avvio di seduta promettente che lo aveva visto scendere in area 286 punti base, lo spread tra Btp e Bund si posiziona sopra quota 300: il differenziale segna ora 302,1 punti col rendimento del decennale italiano al 3,46%.