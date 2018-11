Le Borse invertono rotta con WS. Tim, al mercato piace la scelta Gubitosi

La Borsa di Milano gira in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,1%. Piazza Affari, in linea con gli altri listini del Vecchio continente, risente dell'andamento in calo di Wall Street. E sullo sfondo il confronto politico tra il governo e l'Ue sulla manovra.

Lo spread tra Btp e Bund e' in rialzo a 318 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,54%. A Piazza Affari in calo Mediobanca (-3,8%), Banca Mediolanum (-1,9%), Terna (-1,8%), Recordati (-1,6%) e Tenaris (-2,4%), alle prese con l'anticipo dello stacco dei dividendi. Male anche Luxottica (-1,7%) ed Eni (-0,9%). Stabilmente in rialzo Tim (+3,8%), dopo la nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato e la prospettiva piu' concreta di scorporo della rete. Bene anche le banche con Carige (+11%), Banco Bpm (+3%) e Ubi (+2%).