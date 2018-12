Le Borse Ue accentuano le perdite. Spread in calo a quota 250 punti

Allargano le perdite i listini europei dopo l'apertura in rosso di Wall Street, all'indomani della decisione della Federal Reserve di alzare i tassi di interesse di 25 punti base. A Piazza Affari il Ftse Mib scende dell'1,8%, con il Cac40 a Parigi in ribasso dell'1,65% e il Dax30 a Francoforte dell'1,42%. Intanto, il Dow Jones scende dello 0,31%, quando al suono della campanella aveva fatto segnare un rosso piu' pesante, dello 0,7%. Nella seduta di ieri il Dow Jones e l'S&P500 hanno toccato nuovi minimi dell'anno, sotto quelli toccati nel febbraio scorso. Male il petrolio in calo a New York del 4%. Lo spread viaggi intorno a 250 punti, in leggero calo rispetto a ieri.