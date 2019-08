Le Borse Ue chiudono sui massimi. Verso un nuovo taglio della Fed

Le Borse europee chiudono sui massimi di giornata al traino di Wall Street approfittando, sul finale della seduta, delle speculazioni su un nuovo taglio dei tassi di interesse da parte della Fed, alimentate da una serie di dati macroeconomici Usa deludenti. A Piazza Affari il Ftse Mib e' salito dello 0,79%, reagendo anche a una nuova raffica di conti trimestrali. I risultati di bilancio hanno premiato Prysmian (+3,54%) e Cnh Industrial (+1,92%), mentre l'outlook prudente sul terzo trimestre ha penalizzato Tenaris (-4,08%). In generale ribasso i titoli dell'energia, con i corsi del greggio colpiti dal rafforzamento del dollaro: le parole di ieri del presidente della Fed, Jerome Powell, giudicate da alcuni meno accomodanti del previsto, hanno infatti spinto al rialzo il biglietto verde.



Sul Ftse Mib hanno cosi' perso terreno Saipem (-0,82%) ed Eni (-0,76%). Sul mercato dei cambi, l'euro ha comunque rialzato in parte la testa sul finale contro il dollaro dopo essere stato spinto ai minimi da maggio 2017 a ridosso di quota 1,10: la moneta unica, scivolata fino a 1,1026, e' indicata a 1,1061 (1,1130 ieri in chiusura). Euro debole anche contro lo yen, a 119,70 (120,85), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 108,25 (108,75). Come detto, il rafforzamento degli biglietto verde ha penalizzato i corsi del greggio: il future settembre sul Wti perde il 2,9% a 56,87 dollari al barile mentre la consegna ottobre sul Brent cede il 2,18% a 63,62 dollari.

BTp: spread chiude in rialzo a 203 punti, rendimento decennali sale all'1,58% - Chiude la giornata in rialzo lo spread tra BTp e Bund che torna sopra la soglia psicologica dei 200 punti base. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco ha infatti terminato la seduta a 203 punti base rispetto ai 199 punti della chiusura di ieri. Torna a salire anche il rendimento del decennale italiano, indicato all'1,58% in chiusura rispetto all'1,55% della vigilia.