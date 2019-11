Le liti nel governo spaventano i mercati. Lo spread torna verso quota 150

Le tensioni nella maggioranza, non solo sul caso dell'ex Ilva, mandano in fibrillazione i mercati finanziari. L'ipotesi di crisi di governo dopo l'approvazione della Legge di Bilancio, più volte minacciata dal Pd in maniera neanche troppo velata, hanno fatto ampliare lo spread tra Btp e Bund tedeschi che è arrivato a toccare quota 150 punti base. Il differenziale si è così allargato fino a 149,9 punti base con il rendimento del decennale italiano in netto rialzo all'1,26%. Lo spread italiano si avvicina a quello tra i Bond a 10 anni greci e Bund tedeschi, al momento a 155,5 punti base, con il tasso del decennale ellenico che sale all'1,32%. In mattinata la distanza tra i differenziali di Italia e Grecia con il Bund era di circa 10 punti.

Piazza Affari arriva sostanzialmente piatta al giro di boa di meta' giornata, con il Ftse Mib in calo dello 0,07%. Gli investitori si aspettano segnali concreti sul fronte del disgelo fra Usa e Cina nella partita per i commerci. Sul paniere principale di Borsa Italiana si distingue Tim, che sale del 2,65% dopo i conti dei nove mesi; sono invece venduti i bancari, con Unicredit che ritraccia dell'1,42% in seguito al balzo di ieri. Nel comparto si muove in controtendenza Bper che ieri sera a mercati chiusi ha annunciato i risultati al 30 settembre. Dopo alcune sedute penalizzate dalle vendite ripartono le utilities (Hera +1,8%, Enel +1,39%). A due velocita' gli industriali, bene Moncler nel lusso.