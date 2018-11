Le trimestrali affossano Piazza Affari. Spread a 299 punti base in chiusura

L'Europa ha chiuso in rosso(Parigi -0,48%, Madrid -0,45% e Londra -0,5% circa%), con l'eccezione di Francoforte (+0,02%), all'indomani delle decisioni della Federal Reserve, che ha confermato una nuova stretta sui tassi a dicembre. Sono andati male soprattutto titoli industriali, auto e il comparto petrolifero (Saipem -5,12% ed Eni -0,76%), schiacciato dal fatto che il Wti e' scivolato temporaneamente sotto quota 60 dollari in vista del summit dell'Opec che si terra' nel weekend.

Piazza Affari (-0,88%), ancora una volta la peggiore nel Vecchio Continente, ha comunque ridotto i ribassi rispetto al -1,5% toccato durante la seduta, complice il fatto che lo spread tra BTp e Bund, in precedenza tornato sopra 300 punti, ha chiuso a 299 punti. A Milano la seduta e' stata orientata da una serie di trimestrali: sono andate bene le utilities, trainate da Terna (+1,31%), che ha chiuso i primi nove mesi con utile netto e ricavi in aumento, ma anche Ferragamo (+2,06%), sostenuta dal fatto che gli analisti hanno visto progressi nel terzo trimestre.

Molto male invece Telecom (-4,83%), dopo la maxi svalutazione da 2 miliardi di euro degli avviamenti, e Leonardo (-8,79%), che ha confermato i target. Tuttavia secondo gli analisti occorrera' un quarto trimestre molto brillante per centrarli. I future a dicembre del Wti, in territorio "orso" e in calo superiore al 20% dal picco di ottobre, scendono dello 0,9% a 61,28 dollari, quelli del Brent a gennaio dello 0,7% a 70,16 dollari al barile. Euro in correzione, dopo essere arrivato mercoledi' sopra 1,15 dollari: vale 1,1353 dollari (1,1341 in apertura e 1,1425 alla chiusura di ieri), e vale 129,095 yen, mentre il rapporto dollaro/yen e' a 113,692.

A Piazza Affari la performance migliore e' stata quella delle utility (A2a +1,63%, Snam +1,02% e Italgas +1,56%), appunto sostenute da Terna, che nei nove mesi ha visto salire i ricavi del 3,5%, l'utile netto del 2,4% e gli investimenti del 3%.

Positiva anche Unipol (+0,55%, ma nella prima parte della seduta era arrivata a guadagnare piu' del 2%), dopo i conti positivi dei nove mesi, che hanno evidenziato un utile netto consolidato di 843 milioni, un combined ratio al 94,5% e raccolta in crescita del 5,1%. Bene anche Atlantia (+1,34%), sebbene nei primi nove mesi del 2018 la societa' abbia registrato un utile di pertinenza del gruppo pari a 733 milioni di euro, in riduzione del 15% per l'effetto dell'appostamento di circa 350 milioni di euro quale stima preliminare degli oneri direttamente collegati al crollo di una sezione del Viadotto Polcevera a Genova.

Debole la galassia Agnelli-Elkann, con Fca (-2,75%), Ferrari (-2,95%) e Cnh Industrial (-2,4%), penalizzate dal generale andamento negativo del comparto auto in Europa (-2% l'Euro Stoxx 600 auto). Fuori dal listino principale, da segnalare il debutto positivo di Garofalo Health Care (+9,28%) che, alla sua prima seduta a Piazza Affari, ha chiuso a 3,65 euro per azione, contro i 3,34 euro del prezzo di collocamento. Male invece Fincantieri (-15,69%), che ha azzerato il rally messo a segno nelle ultime due settimane dopo la trimestrale, che ha evidenziato margini operativi leggermente al di sotto delle attese. Hanno deluso, seppure di misura, anche l'Ebitda e i ricavi.