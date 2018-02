Leasys, società di noleggio a lungo termine di FCA Bank, apre nei Paesi Bassi

Leasys prosegue il suo piano di espansione in Europa: da oggi è anche nei Paesi Bassi con Leasys Nederland

Prosegue il programma di internazionalizzazione di Leasys SpA, società di mobilità e noleggio a lungo termine di FCA Bank, da oggi presente anche nei Paesi Bassi con Leasys Nederland,che rileva le attività di noleggio a lungo termine di FCA Capital Nederland. Si estende cosi' a sette il numero di Paesi – Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio e, appunto, Paesi Bassi – in cui Leasys opera, con un'attenzione particolare al “private lease”, il noleggio a lungo termine per i privati e le piccole e medie imprese. È un segmento che mostra importanti segnali di crescita: secondo la VNA, l’associazione olandese delle società di noleggio automotive, il private lease negli ultimi due anni è quasi triplicato, superando i 100.000 contratti.

Leasys prosegue il suo piano di espansione in Europa con il nuovo prodotto Be Free Pro dedicato a PMI e professionisti

Leasys, che aveva già esportato Be Free - il suo prodotto di punta per i privati - tramite FCA Capital Nederland, lancerà in occasione dell’apertura del mercato olandese, Be Free Pro - la versione del prodotto dedicata a pmi e professionisti -. L’innovativa soluzione di mobilità creata da Leasys insieme a FCA è in grado di avvicinare i clienti più piccoli grazie alla semplicità e alla convenienza dell’offerta, che include tutti i servizi e non prevede anticipi né penali in caso di restituzione anticipata. In generale, Be Free si conferma protagonista dell’espansione europea di Leasys, facendo registrare volumi in crescita di oltre il 20%* nei paesi in cui è stato “esportato” nel corso nel 2017.

Leasys prosegue il suo piano di espansione in Europa con l'obiettivo di entrare tra i primi cinque player del mercato entro tre anni

Leasys tiene dunque fede all’annunciato programma di espansione all’estero e conferma l’obiettivo di diventare uno dei primi cinque player europei del noleggio entro i prossimi tre anni. L’internazionalizzazione rientra nella più ampia strategia di crescita e diversificazione del Gruppo FCA Bank, che punta ad aumentare la propria quota di mercato proponendo con più efficacia a livello europeo i modelli FCA al mercato delle flotte e dei privati.