Leclerc sfida Amazon nel cuore di Parigi

C'è chi sfida, ancora, Amazon, sul terreno, sulla strada e non online. L'insegna Leclerc, catena di ipermercati e supermercati francesi, torna a investire nel cuore di Parigi, dopo che nel 2016 aveva aperto un magazzino nel 19° arrondissement. Nel 2020 inaugurerà un supermercato di 2.500 mq nel futuro centro commerciale Les Ateliers Gaîté nel quartiere di Montparnasse in fase di riqualificazione.

Un attacco di Leclerc a uno dei feudi urbani di Amazon nel settore non alimentare e dove in futuro farà consegne a domicilio. Il gruppo immobiliare franco-olandese Unibail-Rodamco, scrive Italia Oggi, sta ricostruendo la galerie Gaîté disertata da tempo dalle insegne, dopo che nei suoi anni d'oro aveva contato fino a 5 milioni di clienti ed era frequentata da 1,3 milioni di persone che ogni anno vi transitavano per raggiungere la stazione del metrò Gaîté. Il vecchio edificio degli anni '70 sarà rigenerato e riqualificato.