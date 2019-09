Conte: "Trovati i soldi per le clausole Iva. Io riformatore del Paese"

In attesa del Consiglio dei ministri chiamato a varare (nel pomeriggio) la Nota di aggiornamento al Def che dovrà contenere il quadro macroeconomico in cui inserire la nuova legge di Bilancio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sgombra il campo dalle polemiche sull'aumento dell'Iva che secondo le indiscrezioni di ieri potrebbe anche essere selettivo viste la difficoltà di reperire le coperture finanziarie necessarie a scongiurare lo scatto delle clausole di salvaguardia. Clausole già previste a legislazione vigente.

"La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'iva, 23 miliardi sono stati trovati, c'è qualche cosa che ci manca ma siamo ambiziosi", ha detto infatti Conte fuori da Palazzo Chigi per una pausa caffé duranti i lavori della stesura della Nadef. Il premier ha spiegato poi che è sua intenzione dare "assolutamente dare più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti, è giusto intervenire sul cuneo fiscale a favore dei lavoratori, lo abbiamo scritto nel nostro programma economico".



Ma il governo sta ancora lavorando per trovare tutte le risorse necessarie per gli interventi fiscali senza far aumentare il deficit oltre il 2,2% del Pil. Limite massimo di flessibilità (oltre l'1,6%) che Bruxelles sarebbe disposta a concedere all'Italia.

Dopo aver aanunciato a La Piazza di Affaritaliani.it che la prossima legge di Bilancio sarà "espansiva", Conte ha parlato di obiettivi ambiziosi e che il suo non sarà semplicemente un ruolo di mediazione. "Io sono il riformatore del Paese, questo è il mandato che ho avuto dagli italiani", ha ribattuto infatti il presidente del Consiglio a chi gli ha chiesto se stesse mediando fra le diverse anime della maggioranza per la preparazione della manovra.



"Io sono andato in Parlamento non per sterilizzare l'Iva e punto. Ma per una svolta verde, per contrastare l'evasione delle tasse, per modernizzare il Paese, realizzare la digitalizzazione, promuovere investimenti e far volare l'Italia: non mi posso accontentare solo di sterilizzare l'Iva", ha aggiunto Conte.

Sull'Iva, in particolare, il premier ha fatto sapere che l'obiettivo del governo è "consentire di abbassarla e stiamo lavorando per far scendere l'iva sulle bollette dal 10 al 5 cosi' come abbassare all'1 l'iva su prodotti come il pane, il latte e la frutta. Ma per fare questo bisogna incrementare l'utilizzo di mezzi alternativi al contante e per fare questo il piano è dare a tutti la possibilità di accedere a mezzi elettronici di pagamenti a costo zero".

"La logica è incentivare, beneficiare le persone che usano questi sistemi che ci consentiranno di contrastare l'evasione. Dobbiamo pagare tutti per pagare meno. Stiamo lavorando a un piano per questi obiettivi, lasciateci qualche giorno di tempo", ha aggiunto.