Legge di Bilancio, saldi invariati. Clausole di salvaguardia e dismissioni

La manovra non cambia: è la risposta del governo alla Commissione Ue, che aveva dato tempo fino al 13 novembre per spiegare le deviazioni previste sugli obiettivi di deficit/Pil e riduzione del debito, che hanno portato Bruxelles preventivamente a bocciare il testo per chiederne uno rivisitato. Il Consiglio dei Ministri, preceduto da vertici a livello politico, si è concluso alle 22. La risposta del governo all'Unione europea sulla legge di bilancio è "di attacco e non di difesa", spiega una fonte della Lega.

"Nella lettera a Bruxelles abbiamo scritto che aumentiamo le dismissioni degli immobili, ci impegniamo a mantenere il 2,4 di deficit ma reddito e pensioni, quota 100, rimborsi a risparmiatori truffati non cambiano e vanno avanti", spiega il vicepremier Luigi Di Maio. Le dismissioni, dice Di Maio, "Non includono i gioielli di famiglia", ma solo beni immobili di ordine minore. "Porteremo a casa il decreto emergenze, che ha dentro Genova e Ischia", agginge Di Maio.

Nella lettera alla Ue sono incluse clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4% qualora le previsioni di crescita del governo nella manovra non siano confermate e anche una nuova operazione di dismissio ne immobiliare: per il resto vengono confermate "impianto e azione politica". Confermati anche un meccanismo di controlli della spesa. Incrementati inoltre i fondi destinati al dissesto idrogeologico.

Entrando, il vicepremier Matteo Salvini aveva anticipato ai giornalisti in attesa: "Stiamo lavorando a una manovra che garantisce più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse non per tutti ma per tanti italiani. Se all'Europa va bene siamo contenti, sennò tiriamo dritto". Alla domanda se la manovra cambierà, Salvini risponde di no scuotendo la testa.

Le audizioni degli organismi tecnici di lunedì hanno puntato in maniera unanime il dito contro le stime sulla crescita (+1,5% per il governo nel 2019), anche alla luce dei numeri ben diversi prospettati dall'Unione nel recente aggiornamento delle stime macro.

Dai palazzi romani è emerso come il Tesoro avrebbe voluto tendere una mano all'Europa, abbassando le stime sulla crescita per riavvicinarsi a quanto prospettato dagli esperti di Bruxelles. Sebbene il Mef paresse intenzionato a non toccare la stima del deficit al 2,4% del Pil, si è levato il muro di Lega e M5S che hanno chiesto di non toccare i "numeri fondamentali" del testo. Una situazione che ha portato lo stesso ministro Tria a precisare oggi: "Il tasso di crescita non si negozia". In una nota il Mef ha smentito "voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico. Le previsioni di crescita sono infatti il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno dentro o fuori dal Governo".