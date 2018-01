Leonardo, assist francese per Profumo. Le attese per il piano industriale

Un assist dalla Francia per Alessandro Profumo. Già perché mentre il titolo in Borsa della sua Leonardo torna ai livelli precedenti della cura Moretti (un po' in affanno intorno a quota 10 euro), il colosso francese del credito spezza una lancia in favore del gruppo della difesa controllato dal Tesoro che sta per presentare il piano industriale il 30 gennaio. Il primo a firma Profumo, in cui l'ex banchiere dovrà dimostrare di sapere mettere a frutto tutta la sua grande esperienza di capoazienda e invertire la china delle azioni che negli ultimi 12 mesi, anno record per Piazza Affari, hanno lasciato sul terreno oltre il 12%.





"Leonardo è scesa troppo e ora è arrivato il momento di comprare il titolo", scrivono infatti gli analisti di Societe Generale, che hanno alzato il giudizio sull'azione da hold a buy, con prezzo obiettivo a 14 euro. Leonardo in Borsa, notano gli esperti, "è stato il peggior performer tra le azioni su cui abbiamo copertura nel settore nel 2017", ma ora è sui livelli di quando il precedente Ceo, Mauro Moretti, aveva lanciato il piano a gennaio 2015, "pur se il gruppo nel frattempo ha fatto progressi significativi".

"L'attuale valutazione sconta pienamente l'outlook rivisto di breve termine e crediamo che lo sconto rispetto ai peer si ridurra', a mano a mano che gli investitori guadagnano fiducia nel nuovo team".

Per gli analisti il nuovo piano, che verrà presentato in uno degli storici stabilimenti dell’ex AgustaWestland (ora divisione Elicotteri), a Vergiate, nel varesino, sarà "di evoluzione e non di rivoluzione" e non ci saranno ulteriori profit warning. Il piano, sostiene la banca francese, "probabilmente includerà un obiettivo più realistico di un tasso annuo di crescita media a bassa singola cifra per i ricavi nel periodo 2018-2022, forse dell'1-3%, rispetto al 3-5% indicato da Moretti, e una ripresa dell'Ebita margin a circa il 10% entro il 2019 (rispetto al target precedente all'11%)".





Infine, gli analisti transalpini non si aspettano un ulteriore rimodellamento del portafoglio e vedono un "continuo focus sulla generazione di cassa e la riduzione del debito". Dal punto di vista strategico, il mercato si attende che il business plan di Prufumo sciolga diversi nodi e ribadisca la direzione annuciata dal top manager nei mesi scorsi. Ovvero la fidelizzazione del cliente, assicurandogli ciò che desidera sul lato del prodotto, anche grazie al rafforzamento dei modelli di offerta e dei servizi post vendita.

E' prevista una riorganizzazione dell’area commerciale, affidata a Lorenzo Mariani, con l’obiettivo di curare le aree indicate come prioritarie, a cominciare da Russia e Cina, ma senza tralasciare presidi importanti, come gli Usa dove Leonardo è attualmente impegnata nella gara per il futuro velivolo da addestramento della Us Air Force (T-X) - o l’area del Golfo Persico.