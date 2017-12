Leonardo, commessa 5 miliardi dal Qatar per Eurofighter. Boom in Borsa

La commessa da 5 miliardi di sterline per il consorzio Eurofighter in Qatar e il "buy" di Goldman Sachs risvegliano le azioni di Leonardo che di fatto non si sono mai risollevate dal ko subito con il profit warning di inizio novembre. Le quotazioni dell'ex Finmeccanica sono le migliori del Ftse Mib e a metà giornata guadagnano il 2,2% a 10,2 euro dopo aver sfiorato quota 10,4 euro, per chiudere però a 10 euro (+0,10%).

A Doha nel week end il sottosegretario inglese alla Difesa, Gavin Williamson, e il ministro della Difesa del Qatar, Khalid bin Mohammed al Attiyah, hanno ufficializzato il contratto per la fornitura di 24 caccia Eurofighter che include i servizi di supporto e addestramento e con consegne che inizieranno dal 2022. Il consorzio è guidato dalla britannica Bae Systems, che è prime contractor per il Qatar.

"Ricordiamo che Leonardo ha una quota del 21% del consorzio Eurofighter, quota che sale notevolmente una volta inclusa l'avionica dei caccia - sottolinea una casa di investimento - Notizia positiva". "Stimiamo - aggiunge Equita - che il pro-quota del contratto per Leonardo sia nel range 1,5-2 miliardi (essendo responsabile del 36% dei lavori), pari al 12-16% della raccolta ordini che stimiamo" nell'intero 2018". Sull'andamento in Borsa influisce oggi anche la decisione di Goldman Sachs di segnalare il titolo come da "acquistare", con un target di prezzo di 12,30 euro sui dodici mesi.

Secondo il broker Usa una parte significativa (60 milioni) dei 200 milioni di euro in meno di margine operativo stimati dal gruppo per il 2017 (la guidance è stata portata da 1,25-1,3 miliardi a 1,05-1,1) è di natura straordinaria e sarà recuperata nel 2018 grazie a un incremento dell'ebita previsto al 13.

In generale gli analisti di Goldman mostrano fiducia nella stabilità del core business alla luce della solida attività di commesse ricevute, dei contratti in Kuwait e al backlog dell'elicotteristica.