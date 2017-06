Leonardo: contratto da 290 milioni con ministero Difesa GB

Leonardo ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa del Regno Unito del valore di oltre 290 milioni di euro. L'azienda, in collaborazione con Hensoldt nell'ambito del raggruppamento "Team Skytale", aggiornera' i sistemi di identificazione (Identification Friend or Foe - IFF) allo standard Modo 5 su oltre 350 piattaforme aeree, terrestri e navali britanniche. La tecnologia IFF e' centrale in tutte le operazioni militari perche' opera come un moderno sistema di password basato su un meccanismo di richiesta di verifica (challenge-response) attraverso segnali elettronici automatici. Cio' consente di distinguere tra forze amiche che, interrogate, risponderanno con un segnale corretto, e potenziali minacce che, al contrario, non lo faranno. Entro il 2020 tutte le nazioni NATO dovranno adeguare i propri sistemi di identificazione al nuovo standard Modo 5.