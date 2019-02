Leonardo, il Tesoro investe 130 mln. Un miliardo per l'industria aeronautica

"L'investimento da 130 milioni per il rinnovo delle linee produttive di Leonardo dimostra che siamo un governo che investe nel Sud. Penso dobbiamo finirla con una certa narrazione sbagliata". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio, a Pomigliano d' Arco (Napoli), per un convegno promosso da Leonardo.

"Abbiamo sempre detto - ha sottolineato Di Maio - che con Salvini ci sono delle differenze, tanto che abbiamo fatto un contratto di governo prima di partire. Ma in questi mesi - ha concluso - abbiamo dimostrato che una soluzione la troviamo sempre per migliorare l'azione di questo governo. Ed è questa è la strada che ci porta a superare gli ostacoli e a prevedere investimenti come quello di cui parliamo oggi che porta lavoro per i prossimi decenni".

Di Maio poi ha firmato lo sblocco di un miliardo di euro in sostegno dei bandi per l'industria aeronautica. Il vicepremier ha annunciato che grazie alla legge 808/1985 lo "Stato può sostenere l'industria aeronautica, e quale migliore posto di questo stabilimento per firmare lo sblocco di un miliardo di euro". "La legge 808 del 1985 - ha aggiunto Di Maio - consente allo Stato di sostenere l'industria aeronautica con appositi bandi".

"Dedichiamo lo sblocco di fondi per un miliardo di euro a tutti quelli che come i lavoratori della Leonardo di Pomigliano, sono impegnati nel settore aeronautico". La legge, tra l'altro, serve a promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, consolidare ed aumentare i livelli di occupazione ed a perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore.