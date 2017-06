Leonardo: Federico Fabretti ha rassegnato le dimissioni



Leonardo rende noto che Federico Fabretti ha rassegnato le dimissioni. Le 'Relazioni Esterne', Comunicazione e Rapporti Istituzionali - spiega una nota del gruppo - verranno integrate con le 'Relazioni con gli Investitori and Sustainable Responsible Investors' e la responsabilita' verra' affidata a Raffaella Luglini, gia' a capo di quest'ultima. Leonardo, si legge, ringrazia Federico Fabretti "per il significativo apporto professionale reso al Gruppo e gli formula i migliori auguri per le future esperienze lavorative".



Leonardo: cda delibera superamento settori struttura One Company



Il consiglio di amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gianni De Gennaro, ha deliberato il superamento dei settori quali articolazioni organizzative della struttura One Company. Spiega una nota: "Nel percorso pluriennale di trasformazione del Gruppo, i settori hanno svolto un ruolo significativo nell'assicurare la continuita' operativa del business e nel supportare l'avvio del nuovo modello divisionale. I compiti del settore sono stati pienamente assolti e si e' reso quindi necessario procedere con la razionalizzazione e semplificazione del modello operativo". Resta confermata per il resto la Governance in essere, con l'organizzazione operativa articolata nelle sette Divisioni di business e le strutture centrali, alle quali competono l'indirizzo strategico e le leve del controllo per il governo del Gruppo. Si rende noto, infine, che la rappresentazione delle performance del Gruppo allo stato continuera' ad essere aggregata secondo le attuali aree di attivita' (Elicotteri, Aeronautica, Elettronica, Difesa e Sistemi di Sicurezza e Spazio).