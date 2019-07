Leonardo: nel semestre utile +229%, Ebita +4%

Leonardo registra nel primo semestre 2019 nuovi ordini in crescita del 34% a 6,1 miliardi, con un +7% dei ricavi a quota 5,96 miliardi. Nel confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio il polo italiano dell'aerospazio, difesa e sicurezza, nei primi sei mesi del 2019, segna un risultato netto in aumento del 229% a 349 milioni di euro con un ebita (Rpt, ebita)in aumento del 4% a 487 milioni. Il flusso di cassa operativo e' "negativo per 1,05 miliardi il linea con l'usuale stagionalita'". La societa' evidenzia che i risultati sono "ancora in crescita", spinti da una "ottima performance commerciale" come testimonia l'andamento degli ordini ed il risultato operativo. E' quindi "confermata la guidance 2019".



L'andamento in forte crescita degli ordini nel semestre, indica Leonardo, e' "fortemente trainato dall'elettronica per la difesa e sicurezza e dagli elicotteri" confermano per quest'ultimo settore "l'efficacia del eprcorso intrapreso lo scorso anno". Il portafoglio ordini, pari a 36.321 milioni (+11,4%) "assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 3 anni" E' "principalmente grazie all'elettronica per la difesa e sicurezza" il risultato in crescita sul fronte dei ricavi. l'Ebita "risulta in crescita a fronte di un miglioramento della performance operativa di tutti i business, in grado di compensare anche il minore apporto del Consorzio GIE-ATR e della componente manifatturiera della Space Alliance" La redditivita' operativa "pari al 8,2%, risulta sostanzialmente in linea" nel confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio. L'ebit pari a 462 milioni di euro registra "un miglioramento di 222 milioni (+92,5%), dovuto oltre che al miglioramento dell'Ebita, alla riduzione degli oneri di ristrutturazione ed al completamento di parte degli ammortamenti legati alle attivita' immateriali iscritte in occasione dell'acquisizione di Leonardo DRS", Il risultato netto ordinario "beneficia, rispetto al primo semestre del 2018, del miglioramento del risultato operativo, al netto del relativo carico fiscale". Il risultato netto, in forte crescita, "risente positivamente, oltre che dei fenomeni sopra citati, degli effetti della transazione con Hitachi, classificati nel risultato delle "discontinued operations". L'indebitamento netto di Gruppo: pari a 4.098 milioni di euro, presenta, rispetto al 31 dicembre 2018 (2.351 milioni) "un peggioramento dovuto, oltre che all'usuale andamento del flusso di cassa nella prima parte dell'anno, all'iscrizione delle passivita' finanziarie derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16 ed agli effetti derivanti dall'acquisizione di Vitrociset". Il free operating cash flow negativo per 1.050 milioni di euro (negativo per 809 milioni nel primo semestre 2018) e' "in linea con l'usuale stagionalita'".