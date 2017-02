Leonardo: nuovi ordini per l’elicottero AW139 in Pakistan dalla metà del 2017

L’elicottero AW139 diLeonardo: il Pakistan ha effettuato un ulteriore ordine.

Leonardo, il Pakistan sceglie l’elicottero AW139

Il Ministero della Difesa del Pakistan ha effettuato un ulteriore ordine per diversi elicotteri bimotore intermedi AgustaWestland AW139. Lo ha annunciato oggi Leonardo, ex Finmeccanica. I velivoli, le cui consegne cominceranno a metà anno, saranno impiegati nel Paese per compiti utility e di trasporto. Questi ordini sanciscono un’ulteriore crescita della già significativa presenza dell’AW139 e di altri modelli di elicotteri di Leonardo in Pakistan. L’elicottero di nuova generazione AW139 si conferma altresì la scelta ideale per la sostituzione di modelli obsoleti attualmente in servizio e soddisfa appieno i requisiti pakistani, assicurando capacità operative ed elevate prestazioni in ambienti difficili, ad alta quota e con alte temperature, caratteristiche ancora imbattute rispetto a qualsiasi modello esistente nella stessa categoria. I nuovi elicotteri si aggiungo alla flotta di AW139 precedentemente ordinati nel Paese per compiti di ricerca e soccorso (SAR, Search and Rescue) e di eliambulanza (EMS, Emergency Medical Service).

Leonardo: nuovi ordini per l’elicottero AW139 in Pakistan: le caratteristiche del velivolo

Il Pakistan è uno dei numerosi paesi che hanno scelto o stanno già utilizzando l'AW139 per compiti governativi; tra questi l'Italia, l'Irlanda, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e la Tailandia solo per citarne alcuni. L’AW139 definisce nuovi standard grazie alla sua avanzata tecnologia ed elevate prestazioni, affidabilità, sicurezza, versatilità e spazio in cabina. L’AW139 è ideale per operare in ambienti difficili, ad alta temperatura e alta quota, anche con un solo motore funzionante. L’AW139 presenta infatti elevati margini di potenza in condizioni critiche per la massima sicurezza, ha dimostrato di poter operare fino a quote di circa 6000 metri ed è in grado di trasportare nella sua spaziosa cabina fino a 15 passeggeri o una combinazione di equipaggiamenti di missione dedicati, barelle e personale medico per compiti di pattugliamento e salvataggio. Progettato per soddisfare i più moderni requisiti in materia di supporto prodotto, l’AW139 consente un significativo risparmio dei costi operativi e di manutenzione durante l’intero ciclo di vita, che si traduce in elevata efficacia e disponibilità operativa della macchina rispetto a modelli di vecchia generazione. La modernità dell’avionica e dei comandi di volo riduce al minimo il carico di lavoro del pilota, permettendo all'equipaggio di concentrarsi sulla missione. Quasi 240 clienti provenienti da circa 70 paesi hanno ordinato più di 970 AW139, che si conferma così l'elicottero più venduto della sua categoria. L'AW139 è in grado di svolgere una vasta gamma di ruoli, tra cui missioni governative, eliambulanza, ricerca e soccorso, trasporto privato e governativo. Sono oltre 830 gli AW139 attualmente in servizio nel mondo.



Nuovi ordini per l’elicottero AW139 in Pakistan a Leonardo, principale azienda industriale italiana



Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Operativa da gennaio 2016 come one company organizzata in sette divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla Borsa di Milano (LDO), al 31 dicembre 2015 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito e USA.