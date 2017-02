Leonardo: utile netto raddoppia a 500 milioni

L'amministratore delegato di Leonardo Mauro Moretti.

Via libera da parte del cda di Leonardo al piano industriale 2017-2021 che prevede ricavi in crescita del 3-5% medio annuo con redditivita' all'11% gia' a meta' del piano. Inoltre il consiglio di amministrazione ha esaminato i dati preliminari del 2016 che chiude con un risultato netto ordinario di oltre 500 milioni di euro, piu' che raddoppiato rispetto ai 253 milioni del 2015. Gli ordini acquisiti nel 2016 sono risultati pari a circa 20 miliardi mentre il portafoglio ordini, alla fine di dicembre 2016, raggiunto circa 35 miliardi di euro, equivalente a quasi tre anni di produzione.

I dati preliminari 2016, commenta la nota del gruppo, "confermano la forte resilienza dei business e la capacita' di raggiungere, e in molti casi superare, gli obiettivi prefissati. Cio' e' ancora piu' evidente in considerazione dell'impatto significativamente negativo del cambio euro/sterlina e del difficile contesto di alcuni mercati di riferimento, in particolare il perdurare delle difficolta' nel segmento dell'Oil&Gas e in altri mercati dell'elicotteristica civile". Nel 2016 il free operating cash flow, ovvero il flusso di cassa operativo, e' risultato positivo per circa 700 milioni di euro, superiore di oltre il 120% rispetto ai 307 milioni del 2015. Sulla base dei risultati del triennio appena concluso, in continuita' e coerenza con quanto gia' avviato nella prima fase di 'turnaround', le linee di indirizzo del nuovo piano si concretizzano nel proseguimento e rafforzamento delle azioni volte al miglioramento dell'efficienza industriale attraverso la valorizzazione delle comunanze tecnologiche e l'identificazione di centri di competenza inter-divisionali; l'unificazione dei sistemi Ict e una politica di procurement sempre piu' centralizzata; la centralita' del cliente attraverso l'ottimizzazione del presidio delle aree geografiche prioritarie con una presenza unitaria e coordinata; l'attenzione al cliente attraverso la proposta di offerte integrate e trasversali piu' competitive e volte a rispondere efficacemente ai requisiti facendo leva sui contributi dei singoli business, anche in ottica di fidelizzazione; la crescita organica del business attraverso sviluppi in ottica multi-purpose nelle aree di eccellenza; la crescita esterna del core business attraverso un percorso strutturato di partnership e acquisizioni volte a garantire lo sviluppo nel medio-lungo periodo.

I ricavi per l'anno 2016 del gruppo Leonardo, secondo i dati preliminari esaminati oggi dal cda, sono risultati pari a circa 12 miliardi di euro, in riduzione di circa l'8% rispetto al 2015. Lo annuncia una nota della societa'. L'ebita, ovvero il margine operativo netto, e' risultato positivo per circa 1,25 miliardi di euro, in crescita di circa il 4% rispetto al 2015. L'indebitamento netto del gruppo e' pari a circa 2,8 miliardi di euro, in riduzione di circa il 15% rispetto al 31 dicembre 2015. La riduzione dei ricavi, spiega una nota, e' avvenuta "per effetto dell'impatto negativo del cambio euro-sterlina, delle revisioni del perimetro di business dell'elettronica, difesa e sistemi di sicurezza (in Usa) e del difficile contesto di alcuni mercati di riferimento negli elicotteri".

Leonardo: Moretti, piano 2017-21 focalizzato su sviluppo e crescita

Un piano industriale che "si focalizzera' sullo sviluppo e sulle opportunita' di crescita della 'One Company'". Cosi' Mauro Moretti, amministratore delegato di Leonardo ha commentato il piano appena approvato dal consiglio di amministrazione della compagnia 'I risultati ottenuti negli ultimi tre esercizi, dal 2014 al 2016, confermano - ha aggiunto - l'efficacia delle scelte poste alla base del piano industriale". Inoltre "gli obiettivi e le azioni per la crescita profittevole sono ispirati a principi di sostenibilita' anche economico-finanziaria del business nel lungo termine, intesi come capacita' di costruire un percorso solido e credibile per la creazione di valore a beneficio di tutti gli stakeholder, dai clienti agli azionisti, dai dipendenti all'intero sistema Paese'.