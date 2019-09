Leonardo vuole un posto sul caccia Tempest. Rumors

Leonardo potrebbe fare il suo ingresso nel programma sull’erede dell’Eurofighter, il caccia che si accinge a diventare obsoleto. Il gruppo italiano della difesa potrebbe far parte del programma del velivolo di sesta generazione, ideato dalla BAE Systems per sostituire gli attuali Typhoon in forza alla RAF e per cui il governo inglese ha già stanziato 2 miliardi di sterline, solo per partire.

Il Sole24Ore scrive però che il Tempest non è una commessa come tante per un gruppo come Leonardo che di commesse vive: il programma ha implicazioni geo-politiche profonde. Secondo i rumors, infatti, questo nuovo caccia sarebbe in aperto contrasto con l’Europa che sta lavorando a un altro caccia, l’NGF (New Generation Fighter, ideato dalla francese Dassault con Airbus). Una sorta di Brexit dei cieli, insomma.