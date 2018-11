Letizia Moratti premiata dall'American-Italian Cancer Foundation

L'AICF celebrera 38 anni di impatto nella lotta contro il cancro al suo Benefit Dinner & Auctions il 7 novembre 2018 al Pierre Hotel di New York. Letizia Moratti, Presidente del Consiglio di Gestione UBI, Presidente di E4Impact Foundation e Co-Fondatrice della Fondazione San Patrignano, è stata premiata con il "Premio alla carriera Alessandro di Montezemolo" per i numerosi traguardi filantropici.

L'American-Italian Cancer Foundation (AICF) è un'organizzazione no-profit con sede a New York che sostiene la ricerca sul cancro e promuove il rilevamento precoce. L'AICF finanzia borse di ricerca post-dottorato per giovani e talentuosi scienziati italiani che conducono ricerche negli Stati Uniti e fornisce mammografie a costo zero a chi ne ha bisogno. Dal 1980, l'AICF ha assegnato 472 borse di studio post-dottorato e ha fornito oltre 100.000 donne con mammografie a costo zero, esami clinici al seno e istruzione.

Oltre a Letizia Moratti, è stato presente anche Sergio Dompé, Presidente e CEO di Dompé Farmaceutici, come Benefit Chair, oltre ai destinatari del Premio per l'eccellenza scientifica in medicina. Questo premio viene assegnato a due ricercatori scientifici di livello mondiale che hanno compiuto scoperte rivoluzionarie nei campi della biologia, della prevenzione, della diagnosi o del trattamento del cancro.

Quest'anno, il premio per la scienza clinica è stato ricevuto da Nancy E. Davidson, MD, Vicepresidente senior della divisione di ricerca clinica presso il Centro di ricerca sul cancro di Fred Hutchinson, professore di medicina e capo di oncologia medica presso l'Università di Washington e Presidente della Seattle Cancer Care Alliance.

Il premio per la scienza di base è stato assegnao ad Alberto Mantovani, MD, professore all'Università Humanitas e direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas IRCCS di Milano.

La serata si è conclusa con un'asta di beneficenza dove sono stati battuti molti oggetti esclusivi delle più imporanti aziende italiane.