Lettera bomba dell'ex capo Renault: “Nissan? Atmosfera deleteria”

Quando, alla vigilia dell'8 ottobre, Thierry Bolloré firma la lettera di dieci pagine che invierà al consiglio di amministrazione di Nissan, non sa ancora che sarà uno dei suoi ultimi atti da dirigente esecutivo dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Come scrive Le Monde, L'amministratore delegato di Renault, allora anche membro del consiglio di amministrazione del gruppo giapponese, sarà dimesso l'11 ottobre. Ma la missiva che sottopone alle sue controparti amministrative solleva una serie di domande sull'opacità del partner della Renault e sull'atmosfera deleteria che regna in cima a uno dei gioielli mondiali dell'automobile.

Le Monde ha avuto modo di leggere questa lettera esplosiva che descrive il management ai massimi livelli con sospetto, la trattenuta delle informazioni tra la direzione del gruppo e gli amministratori, tra gli amministratori stessi. Un'organizzazione senza una catena di comando leggibile, in cui uno dei rappresentanti di Renault - il principale azionista di Nissan con il 43% del capitale - viene informato più dalla stampa o da lettere anonime che attraverso la gerarchia convenzionale. Chiaramente, un anno dopo l'arresto di choc del suo presidente, Carlos Ghosn, per appropriazione indebita finanziaria, Nissan è ancora profondamente scossa.

Cosa contiene questa lettera? Bolloré solleva diversi argomenti "Che hanno evidenziato problemi critici nella governance (di Nissan)". "Con mia sorpresa, nessuna di queste questioni è stata portata alla mia attenzione dalla direzione di Nissan o dagli organi di governo, ma da articoli di stampa o informatori".