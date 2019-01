Gruppo NEXI di una partecipazione di controllo in Bassilichi CEE a TAS S.p.A

LEXIA Avvocati, con il team composto dal partner Francesco Dagnino e dagli associate Aurora Agostini e Alessandro Rossi, ha assistito TAS S.p.A. società quotata nel MTA leader in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, in relazione agli aspetti di diritto italiano relativi all’acquisizione dell'intera partecipazione, pari all’80% del capitale, detenuta dal Gruppo Nexi in Bassilichi CEE, con sede legale a Belgrado. Per gli aspetti di diritto serbo TAS S.p.A. è stata assistita dallo studio legale Mihaj Law, con il partner Vladimir Mihaj.

Il Gruppo NEXI, leader nella prestazione di servizi di pagamento, è stato assistito dallo studio legale Baker McKenzie, con un team composto dal partner Alberto Fornari e dall’associate Sara Belotti.

Bassilichi CEE è una società specializzata nello sviluppo e nell’installazione di piattaforme per la gestione di transazioni attraverso POS, ATM, chioschi self-service e device mobili, nonché, nella progettazione e sviluppo di prodotti software applicativi per pagamenti elettronici principalmente per banche, istituzioni finanziarie e attività commerciali; detiene società controllate in Serbia, Bosnia e Montenegro.