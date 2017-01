Linkem: investimenti per 100 milioni di Euro per accelerare la crescita

Linkem S.p.A., il provider leader in Italia per i servizi broadband Fixed Wireless Access, ha annunciato oggi un investimento di capitale di 100 milioni di Euro da parte dei fondi gestiti da BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) per conto dei suoi clienti e da parte degli attuali investitori, tra cui Leucadia National Corporation (NYSE: LUK) e Cowen Group, Inc. (NASDAQ: COWN), con l’obiettivo di accelerare la crescita della società attraverso l’estensione della sua rete ultrabroadband LTE su tutto il territorio italiano. Questa decisione porterà l’intero capitale impiegato in Linkem al valore di oltre 500 milioni di Euro, costituendo così uno degli esempi più significativi di investimento di fondi esteri in Italia.

“Siamo entusiasti di avere il sostegno di BlackRock e apprezziamo l’ulteriore supporto assicuratoci dagli attuali azionisti” ha dichiarato Davide Rota, Amministratore Delegato di Linkem. “Questo nuovo passaggio finanziario assicura tutto il capitale necessario per conseguire il nostro prossimo obiettivo: raggiungere l’80% della famiglie italiane e portare servizi ultrabroadband a milioni di clienti. Un passo ulteriore per conseguire l’obiettivo di Linkem, che è quello di mettere a disposizione di tutti gli italiani un accesso ad Internet semplice, conveniente e ad alta velocità”.

Con più di 400.000 clienti e oltre 2.000 antenne, la rete Fixed Wireless Access di Linkem raggiunge attualmente il 60% della popolazione italiana ed è attiva in 18 delle 20 principali aree metropolitane del Paese, tra cui Roma, Firenze, Palermo, Bari, Torino e Napoli. Utilizzando la tecnologia LTE e lo spettro di frequenze licenziate a 3,5 GHz, di cui Linkem ha il diritto d’uso esclusivo a livello nazionale, la società è in grado di costruire un’infrastruttura a banda ultralarga ad una frazione del costo che sarebbe necessario per lo sviluppo della fibra ed in tempi molto più rapidi.

“Siamo felici di diventare partner di Linkem, insieme a Leucadia e Cowen, per conto dei nostri clienti. Linkem ha ottime opportunità di mercato in Italia e una comprovata esperienza di crescita. Confidiamo nel costante impegno della società per il raggiungimento degli obiettivi commerciali e dei benefici che questi porteranno ai consumatori italiani”, ha dichiarato Patrick Riordan, Managing Director di BlackRock Private Markets.