Lo spread continua a salire: oltre quota 200, ai massimi da 3 anni

Spread Btp-Bund ancora sopra i 200 punti

Lo spread tra Btp decennali e i Bund tedeschi apre sopra quota 200 punti a 200,1. Il tasso sul decennale e' al 2,36%. Il Bonos spagnolo si attesta a 141 punti per un tasso dell'1,76%. Cresce anche il rendimento del decennale francese che arriva all'1,12%, con lo spread con il Bund a oltre 77,5 punti. Sul mercato dei titoli del debito pubblico italiano pesano l'incertezza politica, i timori di un voto anticipato, il contenzioso con Bruxelles sui conti pubblici. In Francia e in Europa cresce la preoccupazione per la 'Frexit' minacciata dalla leader dell'estrema destra francese, Marine Le Pen.

Borse europee deboli e contrastate

Avvio debole e contrastato per le Borse europee. In Francia e in Europa cresce la preoccupazione per la 'Frexit' minacciata dalla leader dell'estrema destra francese, Marine Le Pen. A Londra il Ftse 100 apre quasi stabile a -0,03% a 7.170,05 punti. A Milano l'indice Ftse Mib che segna un -0,21% a 18.662 punti, mentre l'All Share cede lo 0,14%. Il Dax a Francoforte cede lo 0,10% a 11.498,49 punti sulla scia del calo inatteso della produzione industriale in Germania. Parigi cala dello 0,33% a 4.762,17 punti, condizionata dalle incertezza politiche.

Borsa Tokyo chiude in calo, Nikkei cede lo 0,35%

La Borsa di Tokyo chiude in calo, vittima di uno yen in rialzo sui timori per la 'Frexit' minacciata dalla leader dell'estrema destra francese, Marine Le Pen. L'indice Nikkei cede lo 0,35% a 18.910,78 punti. Il Topix perde lo 0,28% a 1.516,15 punti.