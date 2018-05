Lo spread resta sopra quota 130. La Borsa recupera e sale dello 0,51%

Lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi sale a 132 punti, dopo aver ceduto nel corso della giornata a quota 126 e aver aperto a 129 punti. In rialzo anche il rendimento del Btp all'1,877%.

Recupera, dopo lo scivolone legato alle preoccupazioni per lo stallo politico nella seduta di ieri, l'andamento del mercato azionario: l'indice Ftse Mib e' migliorato oggi dello 0,51% a quota 24.266, al di sotto dei massimi di giornata ma con una performance migliore rispetto alla maggior parte delle altre piazze finanziarie. Particolarmente positivi alcuni fra i principali titoli bancari e gli energetici. In molti casi, il rialzo e' connesso con la diffusione di dati trimestrali positivi.

L'effetto sulle borse internazionali della conferma della decisione del presidente Trump di uscire dall'accordo internazionale con l'Iran non e' stato dirompente come si temeva: la notizia era considerata scontata. Ne ha invece beneficiato il prezzo del petrolio, che a sua volta ha favorito l'avvio delle contrattazioni a Wall Street. In piazza Affari, in rialzo le quotazioni di Eni (+2,77%) e Saipem (+5,89%) mentre per restare nel comparto energetico l'attesa dei dati trimestrali, diffusi a mercati chiusi, non ha favorito Enel (-0,27%) ne' Terna (-0,56%). Particolarmente positive le performance dei bancari: in particolare, dopo i dati sul trimestre, sono salite le quotazioni della Bper, in rialzo dell'8,26% mentre l'attesa dei conti ha favorito anche Bpm (+2,91%), Carige (+5,95%), Mps (+3,77%). In calo Tim (-1,54%) dopo la multa sul "golden power"; deboli anche i titoli del gruppo Fiat: Fca -1,95% e Ferrari -0,74%. Ancora un rialzo per St (+1,48%).