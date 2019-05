Lo spread resta sopra quota 280 punti. Prove di rimbalzo a Piazza Affari

Scende sotto i 280 punti nel corso della giornata il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi. Lo spread Btp-Bund si è attestato a 281,0 punti (uno in meno della chiusura di ieri) per un rendimento del Btp a 10 anni del 2,646% in apertura di contrattazioni, per poi scendere sotto la soglia dei 280 punti. Intanto in Borsa gli indici provano a rimbalzare dopo la debolezza delle ultime sedute legata al ritorno della tensione commerciale tra Usa e Cina in primo piano sui mercati finanziari.

La calma sembra tornata sui mercati azionari del Vecchio Continente. Piazza Affari tenta il rimbalzo dopo la seduta difficile di ieri che ha spinto il Ftse Mib sotto quota 20mila punti: a poco piu' di mezz'ora dall'apertura il paniere delle principali societa' quotate sale dello 0,62%, sostenuto dal buon andamento dei bancari e dei petroliferi.



Fra gli istituti di credito si distinguono Banco Bpm e Unicredit, gia' ben comprate ieri; in spolvero anche Ubi. In calo il lusso, con Moncler che perde 1 punto percentuale e Ferragamo in calo dell'1,5%. Fra gli industriali e' poco mosso il settore automobilistico mentre corre Leonardo che sale del 2,02%. In calo Campari, denaro sui petroliferi: Eni sale dell'1,08%, Saipem dell'1,17%. In recupero anche Tim (+1,4%).