Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in leggero calo rispetto alla chiusura di venerdì, quando era risalito dai minimi a un anno ritoccando quota 193 punti. In avvio di seduta, il differenziale è a quota 191 punti base, secondo la piattaforma Mts: il rendimento del decennale è in discesa e si attesta all'1,59%.

Borsa: apertura in lieve calo -0,20%

Apertura in lieve calo per la Borsa: l'indice Ftse Mib ha aperto cedendo lo 0,20% a quota 21.598,92, ma poi ha subito virato in positivo.