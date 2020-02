Lo Stato si ricompra il 49% di Aspi. Il piano dei Benetton al ministero

Il dossier sulla revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia continua a tenere in fibrillazione la maggioranza. L’ultima ipotesi per uscire dall'empasse risale a poche settimane fa e arriverebbe – secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano – da Autostrade. Nei palazzi romani circola il rumor che a metà gennaio scorso la concessionaria abbia avanzato al ministero delle Infrastrutture, guidato da Paola De Micheli, una proposta di accordo transattivo per chiudere la ferita aperta dal Morandi. La novità rispetto al negoziato è che stavolta sarebbe stato anche ventilato l’acquisto da parte dello Stato del 49% del capitale di Aspi.

Una percentuale scelta non a caso. Atlantia, la holding controllata dai Benetton, possiede l’88% della società. Cedendo il 49% finirebbe in minoranza, senza però che lo Stato possa – con quella quota – comandare davvero da solo, non avendo la maggioranza assoluta: dovrà trovare di volta in volta l’accordo o coi Benetton o con gli altri due azionisti, cioè Appia Investments del gruppo Allianz(6,94%) e il fondo statale cinese Silk Road Fund (5%).

La trovata ha una sua logica. La difficoltà di revocare la concessione ai Benetton evitando un super contenzioso e i timori per l’implosione di Atlantia stanno paralizzando il governo. A Palazzo Chigi e al Mit - si legge sempre su Il Fatto Quotidiano - ripetono da settimane di essere in attesa di un parere dell’Avvocatura generale dello Stato. Parere, per la verità, che al Fa t to risulta sostanzialmente chiuso e anticipato alla Presidenza del Consiglio. Lo stallo, però, resta.

Ecco che allora anche l’idea di risolvere tutto riducendo la presa della famiglia veneta sulla concessionaria ha trovato consenso. Solo che l’acquisto avverrebbe al valore di mercato. Se usassimo la valutazione complessiva con cui, nel 2017, Silk Road ha rilevato il 5% del capitale, il 49% di Aspi costerebbe allo Stato circa 5,5 miliardi. La cifra effettiva, però, potrebbe essere più bassa. È infatti ormai chiaro a tutti che la generosa concessione di Aspi andrà in qualche modo rivista, prevedendo un aumento sensibile di manutenzioni e investimenti non remunerati attraverso le tariffe, rendendola meno profittevole e quindi abbassando il valore complessivo della concessione.

La novità è rilevante perché finora i Benetton avevano chiuso all’ipotesi di ingresso dello Stato e il loro manager plenipotenziario, Gianni Mion, ha aperto solo a un coinvolgimento del fondo infrastrutturale F2i, che tra i quotisti vanta proprio la Cassa depositi e prestiti. L’idea ha trovato terreno fertile al ministero delle Infrastrutture: De Micheli ne avrebbe messo al corrente anche il Tesoro e Palazzo Chigi, questi ultimi decisamente più scettici all’idea, anche perché a effettuare l’operazione, per conto dello Stato, dovrebbe essere proprio Cdp. Fonti vicine alla Cassa fanno sapere che non ci sono stati contatti sul tema, né ci sono, dossier allo studio del colosso pubblico.

Una smentita che arriva dopo voci che si rincorrono da settimane di una discussione avviata dall’ad Fabrizio Palermo col presidente della Confindustria dei concessionari (Aiscat), Fabrizio Palenzona per conto della famiglia di Ponzano Veneto, di cui quest’ultimo è stato per anni manager di fiducia alla guida di Aeroporti di Roma (controllata da Atlantia) e oggi – secondo Il Sole 24 Ore – tra i nomi che circolano per la presidenza di Atlantia.

Le interlocuzioni in qualche modo sarebbero arrivate anche all’Avvocatura dello Stato che informalmente avrebbe sconsigliato di procedere. La possibilità, per la verità, avrebbe avuto comunque poca fortuna, visto che togliere ad Atlantia il controllo di Aspi a peso d’oro sarebbe stato politicamente insostenibile, specie per i 5 Stelle, che hanno fatto muro. E così il tutto ha lasciato traccia solo nei corridoi ministeriali e nei palazzi romani. Contattato da Il Fatto Quotidiano circa l’esistenza di questa ipotesi, il ministero dei Trasporti fa sapere di “non rispondere”.

“Stiamo osservando la situazione delle Autostrade con attenzione e massimo rispetto per quelle che sono le considerazioni che si svolgono a livello di governo. Tutto il resto è prematuro”, ha spiegato nei giorni scorsi il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini. E, mentre tutti aspettano, si fa sempre più concreto il sospetto che l’unica soluzione percorribile per il governo sia quella del rinvio a oltranza.