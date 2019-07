Lottomatica, come l'azienda tutela il gioco legale

In occasione della presentazione del rapporto di sostenibilità 2018, l'azienda ha aperto i suoi uffici alla stampa e alle istituzioni. Cairoli: ”Abbiamo voluto raccontare da dentro chi siamo, per dare simbolicamente un segnale”

Durante la conferenza stampa l’ad Cairoli ha messo in evidenza i rischi di una linea proibizionista: "Siamo un eccellenza nella regolamentazione rispetto ad altri Paesi e Il settore del gioco, se ben regolamentato, può essere una risorsa per lo Stato, sempre che voglia combattere la criminalità. La dignità non si conquista con un tratto di penna, viene espressa da chi tutti i giorni lavora e questa azienda esprime più dignità di quella presente in un decreto. Il nostro risultato positivo nasce dalla capacità di saper cogliere il cambiamento trasformandolo in opportunità. Inclusione valorizzazione delle diversità, innovazione sono i nostri valori portanti e abbiamo voluto raccontare tutto ciò partendo dalle persone”. Lottomatica ha quindi aperto le sue porte alla stampa e alle istituzioni, accompagnate in tre tappe strategiche: la control room, la sala dedita alla sicurezza e l’area dei quotisti per parlare del match fixing e dell'antifrode. “Abbiamo voluto simbolicamente dare un segnale. Di questo settore si parla sempre in maniera superficiale e talvolta demagogica e non sempre corretta, abbiamo voluto quindi raccontare da dentro chi siamo, come lavoriamo, come ci occupiamo di sicurezza, di controllo del rischio e di prevenzione”, sottolinea Cairoli alla stampa.

"Siamo al dodicesimo anno del nostro piano sulla comuinità italiana, il vecchio bilancio sociale. Continuiamo ad essere molto impegnati rispetto ad alcune aree per noi storiche, come la protezione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano. Di recente abbiamo aggiunto delle aree di interesse:innovazone tecnologica, valorizzazione dei giovani talenti con percorsi formativi specifici che uniscon otecnologia, arte e cultura. In più un programma oramai al terzo anno che punta a creare inclusione sociale per i ragazzi in aree disagiate facendo leva sul valroe e l'energia dello sport."

"Per quello che riguarda la legalità noi continuiamo a credere che il gioco legale sia un valore, un assett per lo Stato. [...] Salvaguardare la legalità significa salvaguardare miliardi di euro che dalle casse dello Stato, e viceversa, tornerebbero nella disponibiilità della malavita organizzata sui territori. Significa salvaguardare e occuparsi dei giocatori più deboli e più esposti, che viceversa verrebbero totalmente abbandonati e significa anche salvaguardare circa 100.000 posti di lavoro che sono stati creati da aziende che lavorano in nome e per conto dello Stato a presidio di salvaguardia non solo della legalità ma dell'occupazione in questo Paese."

La sala trading gestisce gli aspetti legati al gioco della scommessa, a partire dall'offerta con un presidio h 24. Tecnologie procedure e network consentono di avere un ruolo positivo

sul match fixing: i trader monitorano la raccolta visualizzando in real time le scommesse in atto; attraverso questo monitoraggio è possibile rintracciare eventuali anomalie.

Per esempio possono esserci eventi su cui si raccoglie più o meno denaro rispetto il previsto. A quel punto Lottomatica controlla la propria quota e si può talvolta arrivare a sospendere l'evento o ad avviare un indagine.

La sala adibita a gestire la sicurezza può contare su elevate competenze tecnologiche finalizzate a garantire l'integrità e la sicurezza di clienti e infrastrutture.

La control room è infine anche un termometro del servizio delle telecomunicazioni in Italia, trattandosi di un’area che si occupa del presidio di tutti i sistemi di Lottomatica. Si lavora anche qui h24 garantendo la continuità del servizio attraverso processi e tecnologie innovative che permettono anche di correlare informazioni anticipando i problemi prima che si diffondano sul territorio. Questo anche grazia a un progetto realizzato con Google con il quale in maniera rapida è possibile avere una mappa dei potenziali disservizi e agire su di essi in anticipo.





I consumi di Lottomatica

A parità di perimetro societario, nel 2018 si registra un aumento del consumo di energia elettrica e di gas naturale rispetto al 2017. L’aumento del consumo di gas naturale è dovuto principalmente alle sedi di Campo Boario (Roma) e di Cambiano (Torino) mentre l’incremento dei consumi di elettricità sono dovuti principalmente alle sedi di Big Easy, Pomezia e Campo Boario. Relativamente alle sedi di Campo Boario, la crescita dei consumi energetici è causata dall’aumento del personale all’interno delle due sedi di Campo Boario e, conseguentemente, dall’aumento dei consumi energetici dei sistemi di condizionamento e illuminazione degli uffici, delle aree comuni e dei bar, che costituiscono circa il 60 % del consumo complessivo delle due sedi. L’incremento dei consumi di energia elettrica inoltre è legato all’aumento delle transazioni avvenute nel corso dell’anno. Nel 2018, inoltre, si è registrato un aumento del consumo di gasolio per generatori e per il parco veicoli. Con riferimento alle emissioni dirette (Scope 1) rispetto allo scorso anno, si registra un incremento dovuto principalmente all’aumento del consumo di diesel della flotta aziendale e di gas naturale. Per ciò che concerne le emissioni indirette (Scope 2), a fronte di un aumento dei consumi di energia elettrica, le Scope 2 sono aumentate del 4% rispetto allo scorso anno. Inoltre, nel 2018 le emissioni indirette di Scope 3 si attestano su 45.407 tCO2.

Politica energetica e politica ambientale Lottomatica 2018-2020

POLITICA ENERGETICA

Lottomatica considera l’efficienza energetica come un valore primario nell’espletamento delle attività, assicura la conformità agli obblighi di legge applicabili e garantisce la disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali ed economiche, al fine di perseguire specifici obiettivi di miglioramento continuo della performance energetica e di riduzione dell’emissione di gas serra, quali parti integranti della propria attività e impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda. Lottomatica rende nota la presente politica, la diffonde a tutti i dipendenti e si impegna affinché:

• gli aspetti inerenti all’efficienza energetica aziendale siano considerati essenziali nell’adozione di nuove tecnologie, nella definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti;

• tutto il personale sia informato e sensibilizzato affinché partecipi attivamente al miglioramento dell’efficienza energetica e comprenda la riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale tra le proprie responsabilità;

• tutta l’Organizzazione partecipi al raggiungimento degli obiettivi energetici, secondo le proprie attribuzioni e competenze;

• la formazione degli attori maggiormente coinvolti dal SGE sia svolta e aggiornata, in funzione della mansione svolta;

• siano favoriti, ove possibile e opportuno, l’acquisto di prodotti e servizi caratterizzati da una migliore efficienza energetica;

• siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti e formulate procedure atte a definire gli standard aziendali ai quali attenersi.

POLITICA AMBIENTALE

Lottomatica pone il rispetto per l’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento come valori fondamentali nell’espletamento delle attività, assicurando la conformità agli obblighi di legge applicabili e garantendo la disponibilità di adeguate risorse umane, strumentali ed economiche, al fine di perseguire specifici obiettivi di miglioramento continuo della performance ambientale, come parti integranti della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’Azienda. Lottomatica rende nota la presente politica, la diffonde a tutti i dipendenti e si impegna affinché:



• gli aspetti ambientali siano considerati essenziali nell’adozione di nuove tecnologie, nella definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti;

• il personale sia informato e sensibilizzato affinché partecipi attivamente al miglioramento delle prestazioni ambientali e consideri la riduzione dell’impatto ambientale tra le proprie responsabilità;

• l’Organizzazione partecipi al raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti, secondo le proprie attribuzioni e competenze;

• la formazione degli attori maggiormente impattati dal SGA sia effettuata e aggiornata, in funzione della mansione svolta;

• siano favoriti, ove possibile e opportuno, l’acquisto e l’utilizzo di prodotti e servizi caratterizzati da un minore impatto ambientale;

• siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti e formulate procedure atte a definire gli standard aziendali ai quali attenersi.

Piano energetico ambientale 2018-2020

Nell’ambito del Piano Energetico Ambientale 2018-2020 per le sedi di Roma in Viale del Campo Boario 19 e 56, sono state avviate alcune attività inerenti ai seguenti ambiti:



• Mobilità sostenibile;

• Consumo di energia elettrica;

• Sostenibilità ambientale e sostegno alla comunità

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Al fine di ridurre le emissioni di CO2 relative agli spostamenti del personale per attività esterne e tra le sedi aziendali, è stata inserita una macchina elettrica nel parco auto in condivisione a disposizione dei Facility Services.

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Nel corso del 2018 è terminato il progetto di sostituzione del quadro elettrico del Data Center di Roma e degli UPS (Uninterruptible Power Supply) asserviti al Data Center. Il progetto include l’adeguamento tecnologico di tali impianti e delle relative infrastrutture di distribuzione elettrica, al fine di sanarne l’obsolescenza e le criticità progettuali. In particolare, sono state installate nuove e più efficienti componenti ed è stata riprogettata l’infrastruttura tecnologica in modo da garantire una maggiore affidabilità dei sistemi ospitati dai data center e la continuità dei servizi offerti.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ

Per contribuire al decoro urbano e alla cura delle aree verdi cittadine, Lottomatica ha ottenuto l’affidamento di una parte dell’area verde di proprietà comunale sita in Viale del Campo Boario per il servizio di manutenzione ordinaria.