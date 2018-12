Lottomatica, EL riconferma la certificazione di Gioco Responsabile

Lottomatica ha ottenuto per la quarta volta la certificazione di Gioco Responsabile della European Lotteries, società impegnata nel contrastare il gioco illegale e a promuovere un modello di gioco equilibrato, sostenibile e a tutela del consumatore.

La certificazione è stata rilasciata al termine di un esame approfondito degli strumenti, delle attività e dei processi messi in campo dalla Società nell’ambito del suo Programma di Gioco Responsabile. Tali attività sono risultate pienamente in linea con gli standard internazionali stabiliti dalla EL per le undici aree specifiche che richiedono diverse azioni a tutela del giocatore da parte dell’operatore di gioco. La valutazione di Lottomatica per ottenere il rinnovo della certificazione è stata effettuata da una società terza indipendente (Deloitte & Touche S.p.A) che ha verificato l’impegno nella pianificazione e nello sviluppo di un programma articolato finalizzato alla tutela del giocatore e alla promozione di un modello di gioco sostenibile e responsabile, in conformità con quanto previsto dagli standard di EL.

Il Programma di Gioco Responsabile di Lottomatica è ispirato alle best practice internazionali e permette di presidiare l’intero processo di gestione del gioco, con la corretta consapevolezza e attenzione ai suoi possibili impatti sociali. I principi guida a cui si ispira il Programma sono la prevenzione del gioco minorile e di quello problematico e il supporto ai giocatori che manifestano criticità nell’approccio al gioco. Il Programma viene costantemente aggiornato grazie al dialogo e alla cooperazione con diverse tipologie di interlocutori, nazionali ed internazionali, come ad esempio associazioni di categoria, università ed enti di ricerca, associazioni di esperti di gioco problematico e associazioni che si occupano della tutela dei minori.

“Questa Certificazione ci rende particolarmente orgogliosi – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lottomatica, Fabio Cairoli – e ci stimola sempre più a proseguire il nostro impegno. Siamo stati i primi in Italia, oltre venti anni fa, a vedere il gioco come una forma di intrattenimento, in un’ottica di sicurezza, legalità e senza eccessi, promuovendo un approccio sostenibile, equilibrato e di lungo periodo in cui la tutela del giocatore viene messa quotidianamente al centro del nostro operato. Il riconoscimento ottenuto per la quarta volta da European Lotteries – ha concluso Cairoli – non fa che incoraggiarci nel proseguire su questa strada”.