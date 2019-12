Luca De Meo verso la guida di Renault. Poi prenderà il timone del maxigruppo

Secondo quanto risulta da alcuni organi di stampa esteri come La Vanguardia, Luca De Meo potrebbe prendere la guida di Renault. Sempre secondo le indiscrezioni del giornale spagnolo De Meo dovrebbe ricoprire la sola carica di amministratore delegato per i primi due anni, per poi diventare anche numero uno dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.

Il manager italiano ha iniziato la sua carriera proprio in Renault. Dopo di che c’è stato il passaggio a Toyota e successivamente a FCA, con Sergio Marchionne, ricoprendo la carica di responsabile marketing del gruppo. Nel 2009 De Meo è passato al gruppo Volkswagen nello stesso ruolo; dal 2015 è presidente di Seat.