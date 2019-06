Luca Filippone nominato presidente Presidente dell’alleanza Eurapco

Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua, è stato anche nominato Presidente dell’alleanza Eurapco, l’Alleanza strategica tra le compagnie di assicurazione europee in forma di mutua, di cui Reale Group fa parte dal gennaio 2016.

Luca Filippone succede nel ruolo, in base a un meccanismo di presidenza a rotazione, a Markus Hongler, CEO di Swiss Mobiliar, il partner svizzero dell'Alleanza, che lascia dopo un triennio di carica. Con sede a Zurigo, la European Alliance Partners Company è composta da otto assicurazioni mutue che operano in 17 paesi in tutta Europa: Achmea (Paesi Bassi), Caser (Spagna), Covea (Francia), Gothaer (Germania), Länsförsäkringar (Svezia), LocalTapiola (Finlandia), Swiss Mobiliar (Svizzera) e Reale Group (Italia). Insieme, i partner di Eurapco tutelano quasi 43 milioni di assicurati, realizzano una raccolta premi che supera i 54 miliardi di euro e danno lavoro a più di 65 mila persone. Essa presenta un peculiare ed unico modello di business, consente cioè di creare valore sinergicamente attraverso la collaborazione su tre pilastri principali che la contraddistinguono, ovvero: lo scambio di conoscenze, opportunità di business congiunto e cultura transnazionale. Intensificando la collaborazione e accelerando l'innovazione, l'Alleanza consente ai suoi componenti di eseguire le loro strategie locali in modo migliore, più rapido o più conveniente. L’obiettivo di Eurapco è quello di massimizzare il valore per le otto compagnie, identificando le sinergie a vantaggio dei clienti finali secondo quattro temi strategici chiave: salute e benessere, innovazione, assicurazione digitale e analisi dei dati.Nel corso degli anni Eurapco ha dimostrato di essere una solida alleanza di compagnie che, sempre di più, è opportuno continuino a condividere conoscenze e competenze per offrire ai propri membri la preziosa opportunità di scambiare business, pratiche, risorse e programmi di sviluppo della gestione – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua e Neo Presidente di Eurapco - L’obiettivo continuerà dunque ad essere quello di trarre vantaggio dal proprio coinvolgimento sulla scena internazionale, per rafforzare la capacità di operare sui mercati locali, tenendo sempre alta l’attenzione sui temi chiave dell’Alleanza: welfare, innovazione e digitalizzazione".

Wilma de Bruijn, General Manager di Eurapco, vede il programma di scambi internazionali come un primo esempio di promozione dell'innovazione da parte dell’organizzazione. ''Il potere di innovazione degli assicuratori dipende dal modo in cui le conoscenze sono condivise e dalla possibilità che viene data ai dipendenti di applicare le ultime tecnologie. L'innovazione avviene quando i lavoratori che osano pensare e agire in modo diverso hanno la possibilità di farlo. Eurapco vuole essere d’aiuto alle compagnie in tal senso. Il nostro nuovo programma di scambi internazionali è un esempio di come vogliamo innovare nel settore assicurativo in futuro."