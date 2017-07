Lufthansa: +12% nel numero di passeggeri in Italia nel primo semestre 2017

Il 2017 del Gruppo Lufthansa si apre all’insegna di una buona e promettente crescita nel mercato italiano, suo secondo mercato in Europa. Da gennaio a giugno, infatti, le compagnie del Gruppo Lufthansa (Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS e Eurowings) hanno registrato un incremento del 12% del numero dei passeggeri trasportati .

Quasi 500.000 passeggeri in più rispetto allo stesso periodo del 2016 hanno scelto di volare con una delle compagnie del Gruppo, per un totale di 4,2 milioni di persone. Di questi, circa i due terzi hanno volato da/per i cinque principali aeroporti del Gruppo nel centro-nord Italia - Bologna, Milano, Torino, Venezia e Firenze.

Se si considerano solo i due scali milanesi, Linate e Malpensa, con oltre 280 voli settimanali, si registra la crescita maggiore con oltre 100.000 passeggeri in questi primi 6 mesi (+13% rispetto allo stesso periodo del 2016).

Una rilevante quota di traffico è determinata dai viaggi business. Oltre metà dei passeggeri in partenza dall’Italia non si è fermata negli hub del Gruppo ma ha proseguito il viaggio verso una delle oltre 300 destinazioni dell’esteso network mondiale.

Grazie ai 1200 voli settimanali da/per l’Italia, le compagnie del Gruppo Lufthansa in Italia stanno registrando un incremento nelle prenotazioni italiane verso USA, India, Thailandia, Giappone e Israele: tra le destinazioni top dell’estate 2017 del network Lufthansa Group ci sono New York, Los Angeles (grazie anche al nuovo volo di Austrian Airlines), San Francisco, Miami ma anche Bangkok, Delhi, Osaka e Tokyo.

“I dati positivi di questo inizio 2017 ci confermano come uno dei principali network carrier internazionale in Italia. La moderna flotta, il servizio innovativo, la presenza capillare sulla penisola con 20 aeroporti, così come una politica tariffaria molto attraente e competitiva, hanno contribuito a questa significativa crescita della domanda. La maggior parte dei nostri passeggeri italiani utilizza i nostri voli per raggiungere comodamente, attraverso i moderni hub, le oltre 300 destinazioni del network globale del Gruppo Lufthansa - commenta Steffen Weinstok, Senior Director Sales Italy & Malta Lufthansa Group – Alla base di questo successo, sicuramente, ci sono i forti investimenti nel prodotto – in termini di rinnovamento della flotta e delle strutture di terra (aeroporti e lounge) e nei servizi, tra cui ad esempio il Wifi a bordo della flotta di medio e corto raggio.

Ed è per questo che ben 18 milioni di passeggeri intervistati da Skytrax - l’istituto di ricerca specializzato nel settore dell’aviazione - hanno votato Lufthansa come Migliore compagnia aerea d’Europa lo scorso giugno: sono 4 i premi vinti dalle compagnie del gruppo Lufthansa agli ultimi Skytrax World Airline Awards award.

Ma il nostro impegno non si ferma qui, gli investimenti in qualità e prodotto continuano e sono significativi anche a livello locale, dove Lufthansa ha recentemente avviato la ristrutturazione della Lounge di Malpensa, che offrirà ai passeggeri del Gruppo una nuova Lounge dove poter rilassarsi e lavorare” conclude Weinstok.

Il Gruppo Lufthansa è rinomato per la sua affidabilità e per il suo prodotto di qualità sia a terra che a bordo, risultando ideale per i passeggeri in viaggio per affari e per piacere. Lufthansa garantisce qualità di servizio in ogni classe di viaggio (First Class, Business Class, Premium Economy Class e Economy Class), con un ricco programma di Inflight Entertainment che prevede film in prima visione con un’ampia scelta in lingua italiana, canali radio internazionali e un’ampia offerta di programmi TV, oltre ad un vasto assortimento di cibi e bevande che rendono ancora più piacevole la permanenza a bordo. Inoltre, grazie a Flynet, la connessione Internet di Lufthansa sopra le nuvole, è possibile rimanere sempre collegati con i propri famigliari e amici anche in volo, non solo sulle tratte intercontinentali ma anche sui voli a corto e medio raggio (in graduale implementazione su tutta la flotta a corto e medio raggio).