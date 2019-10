Lufthansa: 'Sì ad Alitalia solo se ristrutturata'. Esclusiva Affaritaliani.it

"Per quanto riguarda Alitalia non c'è nulla di nuovo da parte nostra. Quanto dichiarato in passato è ancora valido, ovvero: 'Abbiamo sempre sottolineato che siamo interessati a una Alitalia ristrutturata e abbiamo presentato idee appropriate in tal senso. Il nostro atteggiamento non è cambiato. Tuttavia, abbiamo sempre detto chiaramente che il mercato italiano è molto importante per noi e che cresceremo lì, anche se le nostre idee su Alitalia non avessero successo, ad esempio con Air Dolomiti. Ci atteniamo ai piani così come sono'". Con queste parole Boris Ogursky, Portavoce Europa, Medio Oriente e Africa di Lufthansa commenta con Affaritaliani.it le indiscrezioni di un nuovo interesse della compagnia aerea tedesca per Alitalia.



Alitalia: Conte, ricatto? Governo chiaro su no commistioni - "Non mi permetto adesso di valutare ricatto o non ricatto. Io dico solo una cosa. Il governo e' stato molto chiaro sin dall'inizio: Alitalia e' una questione; Autostrade e il procedimento amministrativo, che e' gia' in corso da tempo, altra questione. La commistione tra i due piani, per noi del governo, e' inaccettabile: sono stato chiaro sin dall'inizio". Cosi' Giuseppe Conte, ad Assisi.



Alitalia: Conte, situazione complicata. Faremo possibile - "Per Alitalia e' una situazione complicata, non lo nascondiamo, noi faremo il possibile per assicurare alla compagnia di bandiera di poter ri-volare ad ali spiegate. Non e' tanto il fatto di salvare una compagnia in se' - che gia' c'e' il fatto occupazionale - ma il fatto di rilanciare un asset strategico, anche per il trasporto intermodale, per quanto riguarda il turismo". Cosi' Giuseppe Conte, parlando coi cronisti ad Assisi. "Li' non si tratta di mediare, li' si tratta di fare un'operazione che vogliamo fortemente caratterizzata sul piano industriale". "Non mi permetto di valutare se si tratta di ricatto. Il governo e' stato molto chiaro fin dall'inizio: Alitalia e' una questione, il procedimento amministrativo che e' in corso da tempo su Autostrade e' altra questione. La commistione tra i due piani per noi e' inaccettabile", ha spiegato il presidente del Consiglio. "Quella di Alitalia e' una situazione complicata, non lo nascondiamo - ha aggiunto Conte a proposito del salvataggio - faremo il possibile non solo per risolvere il problema occupazionale ma anche per rilanciare un asset strategico per il trasporto intermodale, per quanto riguarda il turismo".