Lufthansa, troppe compagnie e low cost aggressive: giù le stime sui profitti

Troppe compagnie e crescente concorrenza dei vettori low cost “che stanno mettendo pressione sui rendimenti nel mercato europeo dei voli a corto raggio". Così Lufthansa, una delle prime aviolinee in Europa per ricavi che ha presentato un’offerta anche per Alitalia ma che al momento è fuori dai giochi (ha chiesto che il governo italiano sia fuori dal capitale della nuova Alitalia), è costretta a tagliare le stime degli obiettivi del 2019.





Il segmento del "Network Airlines" (Lufthansa, Swiss Air e Austrian Airlines) dovrebbe raggiungere un margine ebit rettificato tra il 7% e il 9% (7,5%-9,5% precedente), mentre per Eurowings la stima è di -4%/-6% (in precedenza era previsto un risultato a break even).

A livello di gruppo, con i ricavi ora attesi da una crescita percentuale "a una cifra bassa", l'ebit margin adjusted è stimato in una forchetta del 5,5-6,5% e quindi l'ebit adjusted viene indicato tra 2 e 2,4 miliardi a fine anno.



In precedenza, segnalano gli analisti di Credit Suisse, tale risultato era stimato tra il 6,5% e l'8% e in termini assoluti il consensus era di 2,7 miliardi.



Lo stesso broker segnala con sorpresa l'inversione completa delle indicazioni arrivate dalla società sul tema dei prezzi che solo a fine aprile erano stimati in incremento nel II trimestre e aggiunge che l'abbassamento dei profitti attesi, unita alla questione fiscale, fa ritenere improbabile un free cash flow positivo nel 2019. Per gli analisti di Ubs, l'annuncio sui conti probabilmente avrà un impatto tale da mettere quasi in secondo piano l'appuntamento atteso per il 24 giugno con il Capital Market Day di Lufhtansa.



L’aviolinea tedesca poi ha rivelato la decisione di accantonare 340 milioni nel primo semestre per un rischio fiscale legato ad un cambio di orientamento, rispetto agli anni precedenti, da parte della Suprema corte fiscale. Ovviamente la Borsa ha accolto male il taglio delle stime: le azioni Lufthansa cadono infatti di oltre il 12% alla Borsa di Francoforte. Le quotazioni sono in area 15,48 euro, cioè ai minimi da aprile 2017.