Alla LUISS i protagonisti della cucina raccontano il successo del Made in Italy

Nel 2017 la produzione alimentare italiana ha scosso i postumi della crisi, guardando ai 190 miliardi, se si considera l’intero settore, comprensivo del primario. Le esportazioni registrano un +7% avvicinandoci al fatturato da export enogastronomici di 50 miliardi. Questa è la fotografia scattata durante l’incontro “Il cibo di qualità: i motivi del successo italiano” tenutosi all’Università LUISS Guido Carlo nell’ambito degli ‘Appuntamento con l’Ingegno’, ciclo di incontro sulle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese, ideato dal Rettore, Paolo Severino, e promosso in collaborazione con il Comitato Leonardo.

Alla LUISS i protagonisti della cucina raccontano il successo del Made in Italy. Le parole di Paola Severino, Rettore della LUISS

“Il settore del food italiano è in continuo fermento e questo dinamismo è contagioso anche per la nostra Università sempre attenta a coniugare le competenze tecniche e digitali con quelle legali, economiche e manageriali - ha sottolineato Severino - Ciò che rende famosa la cucina italiana è la qualità. Una qualità che passa dalla tradizione all’innovazione.” Dopo l’appuntamento dedicato alla moda, questo secondo incontro ha raccolto i nomi che sono il brand della buona cucina e del grande business. Presenti all’incontro Paola Severino, Rettore LUISS e Luisa Todini, presidente Comitato Leonardo. A prendere parola sono stati, tra gli altri: Gian Domenico Auricchio, presidente del Gruppo Agroalimentare Auricchio; Giuseppe Lavazza, vicepresidente di Lavazza Spa; Lisa Ferrarini, presidente del Gruppo agroalimentare Ferrarini, Luigi Serra, Presidente di Serra Industria Dolciaria. È questa l’occasione per incontrare i leader che hanno portato la cucina e l’impresa italiana nel mondo.

VIDEO - Food, Severino: “La qualità è ciò che rende famosa cucina italiana”

Alla LUISS i protagonisti della cucina raccontano il successo del Made in Italy. Le parole di Luisa Todini, presidente del Comitato Leonardo

“Quello del food è un settore chiave dell’industria italiana, punta di diamante del Made in Italy - ha commentato Todini - un settore ben rappresentato anche all’interno del Comitato Leonardo, con 19 associati del settore, grandi multinazionali ma anche PMI che hanno saputo raggiungere primati a livello internazionale in mercati di nicchia del food, con un fatturato complessivo di oltre 15 miliardi di euro e una quota media di export superiore al 58%. Tra le sfide per il futuro, la rivoluzione digitale applicata alla produzione agroalimentare e alla distribuzione, con il potenziamento dell’e-commerce, che nel food ha assunto un’importanza crescente in Italia”. Prossimo appuntamento con l’ingegno e le eccellenze del Made in Itali nel 2019 per discutere ai protagonisti di “Arte e Design”.

VIDEO - Comitato Leonardo, Todini: “Settore Food chiave dell’industria italiana”

Lavazza: “Successo azienda? Grande passione per sviluppare prodotto al meglio”

Ferrarini: “Successo azienda? Lavorare sempre su prodotti migliori”