Lutech acquisisce Mediana e consolida offerta per il settore Energy&Utilities

Il Gruppo Lutech ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Mediana, azienda fondata nel 1994 con sede a Padova e specializzata nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni focalizzate sui processi core business del settore Energy&Utilities, in particolare quello del customer engagement e billing per i clienti finali.

Sin dalla sua nascita, Mediana si è caratterizzata per la capacità di rispondere alle esigenze delle aziende con soluzioni verticali in un settore che presenta peculiarità tecniche, legislative e burocratiche, nonché tempistiche stringenti di fatturazione e monitoraggio consumi.

“Con l’ingresso di Mediana nel Gruppo Lutech - evidenzia Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech – aggiungiamo un altro tassello alla nostra offerta LutechProducts, arricchendola con prodotti proprietari che attestano il nostro orientamento verso piattaforme innovative e cloud-based. In particolare, questa operazione va a sostegno, in maniera complementare, della suite di prodotti dedicati al settore energetico, a conferma del percorso iniziato lo scorso anno con Sinergetica”.

“Dopo l’acquisizione di Sinergetica - evidenzia Massimiliano Mazza, Energy&Utilities Industry Leader del Gruppo Lutech – l’ingresso di Mediana rafforza il nostro posizionamento sul mercato Energy&Utilities; in particolare la comune piattaforma tecnologica e la cooperazione funzionale tra Sinergetica e Mediana ci consentono di proporre agli operatori di questo mercato una delle più ampie e complete offerte sui loro processi core”.

“Siamo certi che entrando nel Gruppo Lutech avremo la possibilità di continuare a supportare i nostri Clienti con la nostra competenza di sempre, costruita in 25 anni al loro fianco, e di poterli accompagnare in ancora più importanti e ambiziosi piani di trasformazione digitale - ha sottolineato Roberto Rosa, Managing Director Mediana. La nostra piattaforma è già stata riconosciuta dagli operatori leader di mercato e il suo successo è determinato da un modello di business in continua evoluzione che garantisce flessibilità e costante allineamento alle evoluzioni normative”.

Nell’operazione, Lutech è stata assistita da Nctm Studio Legale, con un team coordinato da Guido Fauda, coadiuvato da Alessia Trevisan e Isabella Antolini. Stefano Cosci ha invece assistito i venditori nell’operazione.

Profilo Lutech

Il Gruppo Lutech, leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT, supporta la digital evolution delle aziende Clienti grazie alle competenze complete di oltre 2.500 professionisti e all’approccio “end-to-end”, abilitandole a lavorare più facilmente, raggiungere i loro obiettivi e far evolvere il loro business. In un’epoca in cui la trasformazione digitale è fattore critico di successo, il Gruppo Lutech supporta i propri Clienti ad affrontare questa impegnativa sfida con un’offerta all’avanguardia attraverso l’unione di tre anime: LutechTechnology, LutechDigital e LutechProducts.

LutechTechnology progetta, realizza, mette in sicurezza e gestisce soluzioni di Hybrid Cloud Technology, individuando le migliori architetture innovative, scalabili e flessibili, garantendo la continuità operativa.

LutechDigital crea la migliore customer experience con l’unione di strategie, capacità di delivery e innovazione tecnologica. Integra e dà valore ai dati di Clienti, prodotti e performance aziendali per costruire un percorso di digital transformation basato su obiettivi di business specifici.

LutechProducts racchiude le nostre soluzioni e i nostri prodotti proprietari per le esigenze caratteristiche e distintive di ogni Industry, basati su solide competenze tecnologiche e consulenziali, in continua evoluzione.