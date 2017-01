Luxottica, acquisita la brasiliana Octicas Carol per 110 milioni

Luxottica ha siglato un accordo con i soci di Octicas Carol per acquisire, per un importo di 110 milioni di euro, il 100% di una delle piu' importanti catene di ottica in franchising in Brasile con circa 950 negozi. E' quanto si legge in una nota della societa' fondata da Leonardo Del Vecchio.

Fondata nel 1997 e con un fatturato annuale aggregato di circa 200 milioni di euro, Oticas Carol propone un'ampia gamma di occhiali da vista e da sole. Negli ultimi anni - prosegue la nota - la catena ha realizzato una crescita significativa attraverso il rafforzamento del management e l'aumento del numero di negozi dai 500 nel 2013 ai circa 950 nel 2016, per lo piu' in franchising. "Il Brasile e' un grande paese nel quale abbiamo sempre creduto e siamo presenti da 25 anni", ha commenta Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo di Luxottica, che ha aggiunto: "con questa operazione facciamo un ulteriore passo verso il completamento del nostro modello di business integrato verticalmente che tanti vantaggi ha dimostrato di poter offrire ai nostri consumatori". Secondo Ronaldo Pereira, amministratore delegato di Oticas Carol, "l'operazione portera' Carol in una dimensione totalmente nuova. I nostri affiliati faranno parte di un player globale dell'eyewear, in grado di darci tutta la serenita' per poter continuare a crescere ed investire nel nostro marchio. Avremo tutte le risorse necessarie per sviluppare i nostri piani di crescita". La transazione sara' soggetta all'approvazione delle autorita' regolatorie e perfezionata prevedibilmente durante il primo semestre del 2017. Alla chiusura dell'operazione, Luxottica entrerA' nel segmento del retail ottico in Brasile, mercato dalle grandi potenzialita' di sviluppo per l'eyewear. La societa' e' gia' presente nel paese sudamericano con una rete di negozi Sunglass Hut, un ampio network wholesale e uno stabilimento produttivo a Campinas. Tra i principali venditori coinvolti nella transazione ci sono 3i Group plc, Neuberger Berman e Siguler Guff & Company, LP.