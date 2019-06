Luxottica, Del Vecchio stabilizza 1.150 precari. Presto l'azionariato diffuso

Nuovo contratto aziendale per gli 11.430 dipendenti di Luxottica. L'accordo è stato firmato questa mattina dai vertici della società, dai sindacati di categoria Filctem, Femca, Uiltec, e dalle Rsu del gruppo. Tra i punti piu' importanti la stabilizzazione a tempo indeterminato a partire dal mese di luglio di 1.150 lavoratori somministrati.

"Il rinnovo - spiegano le segreterie nazionali - e' avvenuto in un contesto caratterizzato da almeno due elementi di assoluta novita': il processo di fusione fra Luxottica ed Essilor, che ha dato vita al piu' grande gruppo mondiale dell'occhialeria, ed il massiccio ingresso in azienda di nuove tecnologie che determinano l'esigenza di una diversa organizzazione del lavoro. Due processi - sottolineano Filctem Femca Uiltec - che necessitano di un diverso ruolo dei lavoratori, un maggior coinvolgimento degli stessi attraverso articolati processi di partecipazione. Un obiettivo largamente raggiunto dall'accordo, giunto al termine di una trattativa stata lunga e complessa, ma che portato a risultati che nel loro insieme riteniamo straordinari".



Il testo, in particolare, prevede la stabilizzazione a tempo indeterminato di 1.150 lavoratori somministrati, gia' a partire dal primo luglio; l'adozione di sistemi di partecipazione strategica ed organizzativa; una diversa organizzazione del lavoro; l'adozione di gruppi di partecipazione organizzativa; una nuova politica di riconoscimento e miglioramento della condizione soggettiva dei lavoratori agendo sul ben stare in fabbrica; una rinnovata e diffusa politica di formazione indirizzata ad investire i processi aziendali in vari ambiti; il rilancio del welfare aziendale; il rafforzamento di una politica di premi a obiettivi che vede un sempre maggior coinvolgimento dei lavoratori con un premio massimo di 3.000 euro; la costituzione del Comitato Aziendale Europeo.



Tutti risultati significativi, frutto di un confronto serrato con l'azienda. 'Esprimiamo grandissima soddisfazione per aver dato un futuro certo e stabile, in un clima di grande incertezza generalizzato, a 1.150 famiglie, che a giorni usciranno dalla precarieta' e avranno un posto di lavoro a tempo indeterminato', hanno scritto i sindacati in una nota.

Il nuovo contratto integrativo di Luxottica prevede che nei prossimi mesi venga poi predisposto "un piano di azionariato diffuso per offrire" a tutti i dipendenti "la possibilita' di acquistare a condizioni agevolate azioni della nuova societa'". Per "una maggiore partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale", sottolinea la societa', "azienda e organizzazioni sindacali hanno concordato l'avvio di alcuni nuovi istituti aziendali a partire dal Comitato di partecipazione di alto livello (Cpal), composto da rappresentanti della direzione aziendale e dai tre segretari nazionali o loro delegati. Il nuovo Comitato avra' il compito di approfondire, tra le altre cose, le dinamiche di settore e l'andamento dell'azienda, anche in termini occupazionali e produttivi".

Le parti hanno inoltre condiviso la necessita' di costituire, nel rispetto delle normative Ue, un Comitato aziendale europeo (Cae) di Luxottica "a presidio del processo di informazione e consultazione di tutti i lavoratori europei del gruppo", che potra' avviare i primi contatti con il Cae di Essilor "per favorire la conoscenza e l'approfondimento delle rispettive realta'". Per quanto riguarda la flessibilita', "su base volontaria ogni dipendente gia' in forza al gruppo potra' decidere di aderire al nuovo orario di lavoro flessibile mantenendo il posto fisso e sostanzialmente invariata la propria busta paga, ma potendo contare su orari ridotti nei periodi di bassa stagione, a favore di un miglior bilanciamento del rapporto vita-lavoro, e sul pacchetto aggiuntivo annuale di 30 ore di formazione professionale previste dal nuovo modello organizzativo (sono otto attualmente le ore previste dal Ccnl)".

L'adesione al nuovo part-time incentivato prevede il riconoscimento di un premio di incentivazione lordo annuo di 700 euro. Con il nuovo modello organizzativo Luxottica intende ridurre "la flessibilita' straordinaria e i sabati lavorativi e contrastando ogni forma di disoccupazione tecnologica". Il gruppo punta anche alla "digitalizzazione delle fabbriche a misura di lavoratore", introducendo tra l'altro entro un anno in tutti gli stabilimenti italiani una piattaforma online per consultare la busta paga e gestire in autonomia i dati personali e le presenze.

Il nuovo strumento rafforza il percorso di digitalizzazione che negli scorsi anni ha visto la messa in rete di diverse iniziative di welfare come il 'carrello della spesa', la polizza sanitaria, le borse di studio, la prenotazione dei libri di testo, il summer camp per i figli, i piani di welfare di tipo flessibile e il check-up medico gratuito. Il nuovo contratto integrativo aziendale infine aggiorna gli indicatori per il sistema variabile di incentivazione, con il premio di risultato ora legato non solo ai tradizionali indicatori produttivi, ma anche ai miglioramenti dei risultati di "servizio ai clienti e qualita' e sostenibilita' ambientale delle produzioni" per incentivare la riduzione di sprechi, scarti e consumi energetici.