Luxottica-Essilor, fusione da 46 miliardi di euro

Essilor e Delfin annunciano la firma di un accordo volto a creare, attraverso la combinazione di Essilor, quotata a Parigi, e Luxottica, quotata a Milano e New York. La capitalizzazione di mercato è di 46 miliardi di euro. Il closing è previsto per il secondo semestre del 2017. Essilor e Luxottica avrebbero più di 140.000 dipendenti e vendite in oltre 150 Paesi. Sulla base dei risultati annuali del 2015 delle due società, il nuovo gruppo avrebbe realizzato ricavi netti per oltre 15 miliardi e un Ebitda netto combinato di circa 3,5 miliardi. Sulla base di un'analisi preliminare, il nuovo gruppo prevede di generare nel medio termine progressivamente sinergie di ricavi e di costi per un ammontare tra 400 e 600 milioni. L'operazione consisterebbe nel conferimento in Essilor da parte di Delfin dell'intera partecipazione da essa detenuta in Luxottica, pari al 62%, a fronte dell'assegnazione di azioni Essilor di nuova emissione sulla base del rapporto di scambio pari a 0,461 azioni Essilor per 1 azione Luxottica. Essilor diverrebbe una società holding col nuovo nome di 'EssilorLuxottica'.

A seguito dell'operazione, Delfin deterrebbe una partecipazione al capitale di EssilorLuxottica compresa tra il 31% e il 38%1, divenendone il primo socio. I diritti di voto di tutti i soci di EssilorLuxottica sarebbero limitati al 31% e sarebbe eliminato ogni diritto di voto doppio. L'operazione è soggetta alla procedura di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori di Essilor prevista dalla legge francese. Il cda di Essilor in data 15 gennaio 2017 ha approvato all'unanimità l'accordo con Delfin. Il cda di Luxottica, tenutosi lo stesso giorno, ha riconosciuto all'unanimità che l'operazione è nel miglior interesse di Luxottica. Il Presidente di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, assumerebbe la carica di presidente esecutivo e a.d. di EssilorLuxottica. Il presidente e ceo di Essilor, Hubert Sagnières, assumerebbe la carica di vicepresidente esecutivo e a.d. di EssilorLuxottica, con i medesimi poteri. Il cd di EssilorLuxottica sarebbe composto da sedici amministratori: otto amministratori nominati da Essilor, otto amministratori nominati da Delfin. Essilor International, una volta completato il conferimento sopra indicato, e Luxottica manterrebbero i rispettivi consigli di amministrazione.

Luxottica-Essilor, in un unico gruppo globale montature e lenti

Lenti più occhiali. Questa l'essenza della fusione tra Luxottica ed Essilor. Quest'ultima sviluppa e commercializza oltre alle lenti anche apparecchiature, strumenti e servizi per i professionisti dell'ottica. Essilor ha generato ricavi consolidati per oltre 6.7 miliardi nel 2015 e impiega 61,000 persone in tutto il mondo. L'azienda commercializza i propri prodotti in oltre 100 Paesi, possiede 32 stabilimenti, 490 laboratori. Luxottica, oltre a possedere il gruppo Ray Ban, produce montatorue su licenza Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Dolce&Gabbana, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino e Versace. Gestisce un esteso network retail, comprendente oltre 7.800 negozi, ha 79.000 dipendenti nel mondo, Luxottica Group ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 9 miliardi. Il nuovo gruppo quindi si troverebbe in una posizione di primo piano per proporre un'offerta completa, capace di coniugare un forte portafoglio marchi, capacità distributiva globale e competenze complementari nelle lenti oftalmiche, nelle montature da vista e negli occhiali da sole. Con questa operazione il nuovo gruppo potrebbe cogliere al meglio le opportunità di crescita che derivano dalla forte domanda del mercato dell'ottica, sostenuta dal bisogno crescente di occhiali e dal desiderio dei consumatori per i marchi riconosciuti.Questa combinazione permetterebbe di creare un player di riferimento, operante in tutti i segmenti dell'eyewear. La nuova realtà farebbe leva su una produzione all'avanguardia e su un'ampia rete di distribuzione a grande diffusione per servire meglio i propri clienti e portare valore a tutti gli stakeholder.

Insieme, Essilor e Luxottica saranno in una posizione migliore per offrire una risposta ai bisogni relativi alla vista di 7,2 miliardi di persone, 2,5 miliardi delle quali non hanno ancora accesso a una correzione visiva. "I due gruppi condividono valori comuni: la missione è migliorare la vista in tutto il mondo attraverso l'innovazione come fattore di crescita, l'eccellenza operativa, lo spirito imprenditoriale e un approccio internazionale" si legge in una nota. Luxottica opera attraverso un'estesa rete distributiva retail e wholesale sia nei Paesi sviluppati sia in quelli emergenti e con piattaforme innovative di e-commerce che raggiungono una nuova generazione di consumatori digitali. L'infrastruttura produttiva costituisce il punto di forza della società: grazie all'importante attività di ricerca e sviluppo, a macchinari, materiali e processi all'avanguardia, produce montature d'eccellenza per qualità e stile. Essilor facendo leva sulle proprie metodologie all'avanguardia, Essilor ha altresì sviluppato nuovi approcci nel segmento delle lenti solari e nell'e-commerce.